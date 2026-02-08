なんか老け見えなボブ（泣）→ 即解決！【40・50代】若見え狙える♡「大人の外ハネボブ」

ボブはお気に入りだけど、ちょっと最近、老けて見える気がする……。そんな40・50代女性には、毛先を外向きにハネさせる外ハネボブをリコメンド。長さは変えずにアレンジを変えるだけで、ぐっと若見えが狙えそうなんです。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、40・50代が取り入れやすい「大人の外ハネボブ」を厳選してご紹介します。

ふんわり軽さを仕込んだ、外ハネレイヤーボブ

肩にかかる長めのボブにレイヤーカットを入れ、重さと軽さのほど良いバランスを感じさせるレイヤーボブ。肩にあたる長さの毛先を外ハネにスタイリングすることで、頑張りすぎないシャレ感を生みだしています。髪を伸ばしている途中の人にもおすすめしたいアレンジです。

ニュアンスパーマ & 切りそろえた毛先でこなれ感を演出

首がわずかに見える長さのボブの、大人に似合うアレンジがこちら。ゆるやかに立体感を演出するニュアンスパーマに、ぷつっと切りそろえたような毛先がこなれて見えるポイントです。外ハネの毛先が、若々しく元気なイメージを引き寄せてくれそう。

まとまりの良い外ハネワンカール

切りそろえた毛先を外ハネにワンカールしたレイヤーボブは、まとまりがよく上品なムードです。表面の短いレイヤーは軽く内巻きにし、顔まわりにゆるやかなひし形シルエットを作ることで、小顔効果にも期待できそうです。寒色のニュアンスをプラスしたベージュ系のカラーリングで、白髪も目立ちにくくなるはず。

外ハネのミニボブで横顔美人を目指す

顎ラインまで短くしたミニボブも、外ハネで今っぽく軽やかな仕上がりに。ニュアンスパーマで女性らしい曲線を演出し、短いレングスでもフェミニンな雰囲気を楽しめそう。@shoki______hairさんによると「横顔美人が叶うボブスタイル」とのことで、イメチェンを考えている人もぜひ参考にしてください。

