青より“ベージュ系”が良いかも！【グローバルワーク】40・50代の冬 → 春に♡「ジーンズコーデ」

冬から春への季節の変わり目に明るい着こなしを意識するなら、ベージュ系カラーのジーンズに注目してみて。白ほど気負わずに穿きやすく、40・50代の装いにも取り入れやすいアイテムです。今回は【グローバルワーク】スタッフによる、ベージュジーンズを使ったコーデをご紹介。春トップスとも好相性で、季節をまたいで活躍しそうです。

淡色トップスと好相性なベージュジーンズ

【グローバルワーク】「GOODデニムカラーイージーパンツ」\5,990（税込）

スタッフさんが「デニムでも明るいカラー合わせで春っぽく」と紹介する、軽やかな着こなし。柔らかなベージュの上下で、、全体の印象を穏やかにまとめてくれそう。こちらのジーンズは、ウエストゴムにゆったり幅のストレートシルエットで、楽に穿けそうなのに、きれい見えするのもおすすめポイント。あらゆるトップスに合わせやすく、冬コーデでも春コーデでも活躍してくれます。

ライトブラウンを効かせる大人カジュアル

こちらは色違いのブラウン。落ち着いた色味だからこそ、ブラウスやローファーなど上品なアイテムとも馴染みやすくなります。ブルージーンズよりカジュアルさが控えめな分、40・50代のコーデにも取り入れやすい印象です。

