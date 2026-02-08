水回りがすっきり整う◎【3COINS】シンプルなデザインが魅力♡「キッチンツール」

清潔さをキープしておきたい水回り。今回は、キッチンの水回りをすっきり整えるのに役立つアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップします。デザインはシンプルなので、キッチンのテイストを問わず合わせやすそう。プチプラなのでセット購入もおすすめです。

布巾が干せるのも高ポイント！ 洗い物の一時置きに「伸縮水切りラック」

約34～48cmに長さ調整ができる、シンクの内側に設置可能な「伸縮水切りラック」\770（税込）。ラック内は一部が深めになっており、グラスやカップなどを保管しやすいのも魅力。水滴はそのままシンクに落ちるので、水切りトレーを洗う手間も省ける家事ラクアイテムです。

ホルダー付きが嬉しい！ 見えても安心「ウッドハンドルスポンジホルダー」

天然木のハンドルが高見え！ 置き場に困るスポンジや洗剤をおしゃれに整理整頓するなら「ウッドハンドルスポンジホルダー」がおすすめです。スポンジが立てられるホルダー付きで、見た目もすっきり。約高さ8.5 × 幅22 × 奥行き9cmで、\770（税込）。

【3COINS】にはキッチンツールがほかにも豊富にラインナップされているので、ぜひチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N