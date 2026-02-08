

香川3区で当選 大野敬太郎さん（自民・前） 8日

香川3区で当選した大野敬太郎さん（自民・前）が支援者を前に当選の喜びを述べました。

「みなさん本当にありがとうございました。今回の選挙は以前も申し上げたように構図も変わり、連立、対立の構図も全く変わって危機感のある選挙だった。

これまでも全力だったが、今回は5倍も10倍も、中盤終盤も最終日も手を抜くことなくガンガン押していこうという思いでやってきた。

みなさんにはご迷惑をおかけした。最後にもう一回と声をかけた。寒い時期だったため動員をお願いした皆さんも寒い中だった。お願いをされる方も心苦しいものがあった。その意味で支援者の皆さん、支部の皆さん、遊説や設営の皆さんありがとうございました。なんとか、6期目の当選を果たせた。これも全てみなさんのおかげです、本当にありがとうございました。

選挙の期間中演説で申し上げていたが日本が潜在する力を解き放つ選挙になるだろうという選挙。もう一度力強い日本を復活しようじゃないかという政策を打つべきタイミング、マインドも含めたデフレ脱却。その問題を解決しなければ経済は再び頭を持ち上げることはできない。その1年になる。

皆様のご苦労されてる内容、課題解決。皆さんの暮らし向きをよくするため頑張りたいと思う。苦しい選挙だったが支えをいただいたこと改めて感謝したい。ありがとうございました」