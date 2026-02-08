◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 スノーボード 女子パラレル大回転（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパーク）

決勝トーナメント（T）が行われ、三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）は準々決勝で敗れてメダルを逃した。女子パラレル大回転で14年ソチ五輪銀メダル・竹内智香（42＝広島ガス）以来の表彰台はならなかった。

予選3位通過の三木は決勝T1回戦で青のコースを滑り、ケイリー・バック（カナダ）に0.22秒差で先着。だが、赤のコースを選択した準々決勝では途中でバランスを崩して後れを取り、地元選手のエリザ・カフォント（イタリア）に0.02秒差で敗れた。18年平昌、22年北京大会2連覇の“女王”エステル・レデツカ（チェコ）が同じ準々決勝で敗れた波乱の直後だった。

18歳で出場した22年北京五輪でも予選を3位で通過しながら、決勝T1回戦で敗退。その後、23年3月の世界選手権で金メダルを獲得し、24〜25年シーズンではW杯で計4勝を挙げるなど3冠を達成した。今季は体調不良に悩まされW杯でも思うような成績を残せなかったものの、年末年始は日本に帰国して心身ともにリフレッシュ。絶対的なスピードを武器に五輪のスタートに立っていたが、メダルの夢はかなわなかった。