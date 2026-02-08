元夫の不倫、6000万円の自己破産、そして子宮頸がんの発覚、交通事故という壮絶な過去を持つシングルマザーが、再起をかけたグラビア撮影の裏側と、凄まじい執念を明かした。

【映像】過激なグラビア撮影の現場＆生々しいギャラ金額

ABEMAの『秘密のママ園』では、崖っぷちの状況から再出発を図る「背水の陣ママ」こと平川愛里菜に密着し、華やかな表舞台の裏に隠された過酷な私生活と、一人の女性としての覚悟を深掘りする企画が放送された。

平川愛里菜は、現在は4歳の娘を育てる34歳のシングルマザーである。かつては起業家として活動していた彼女だが、現在の生活は波乱に満ちている。密着初日、彼女が向かったのは週刊誌『FRIDAY』のグラビア撮影現場であった。用意されたのは面積の小さいセクシーなランジェリーであったが、彼女は2年ぶりとなる撮影を前にマウスピースで口元のトレーニングに励み、エナジードリンクで気合を注入するなど、プロとしての執念を見せた。

撮影が始まると、カメラの前で大胆なポーズを決めていく。スタッフから表情を作る際に何を考えているのか問われると、彼女は「過去の男！『お前もう抱けねえぞ』みたいな」と即答。この発言に、スタジオの滝沢眞規子は「なかなかのこと考えてますね」と驚きの声をあげ、現場は笑いに包まれた。彼女にとって自分を磨き、綺麗でいることは仕事へのモチベーションであり、周囲から無謀と言われても「挑戦をやめない背中を娘に見せたい」という強い信念がそこにはあった。