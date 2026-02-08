元関西テレビアナウンサーで日本維新の会の新実彰平参院議員が8日夜に生配信されたカンテレの選挙特番「衆院選×大阪W選挙 4時間生放送」）に電話出演。同日に衆院選とともに行われた大阪ダブル選で大阪府知事に同党の吉村洋文代表、大阪市長に横山英幸副代表が再選確実となった結果を受け、選挙戦で掲げた「大阪都構想」への3度目挑戦に対する私見を述べた。

番組には、京都大学大学院教授の藤井聡氏らも出演し、活発な論議が行われた。新実氏は選挙については「みそぎという意味が大きかったと思う」と説明。その上で大阪都構想再挑戦に関し、「大阪の仲間からも厳しい声を聞いている」「府民や市民が都構想に賛同したかというと、そうではないと思っています」と指摘した。

都構想実現のために議会で可決される必要のある協定書（特別区設置協定書）の作成に前回は3年かかったことや、27年春の統一地方選と同時に住民投票を行うのではないかと推察されていることから、スケジュール的に前回のものを出すしかないのでは？という質問には「住民投票結果（2015年と2020年の2度にわたる投票でいずれも反対多数で否決）は神聖なものだと思う」と事実上廃案になったことを尊重しているとした上で「新たな課題があがってきたというなら、同じ設計図でもいいのでは」と条件定時。ただし今回については「ほぼ同じ協定書だと、批判的な声があると思っています」とそういう状況ではないと感じていることを明かした。

維新の吉村氏、横山氏は1月15日に、衆院選と同日での出直し選にそろって挑む意向を表明。看板政策「大阪都構想」の実現を争点に掲げ、選挙戦を展開してきた。

都構想は、過去2回の住民投票でいずれも僅差により否決されている。3回目の住民投票に信任を得る狙いだが「大義がない」との批判は根強い。