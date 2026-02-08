波紋を呼んだ“4回転の神”マリニンの50％発言　「不可解」と米国内で批判を招き、関係者が苦しい釈明「聞こえた通りの意味ではない」【冬季五輪】

団体戦でミスを犯し、数字を落としたマリニン(C)Getty Images

絶対王者の漏らした“悔恨”の言葉がちょっとした波紋を呼んでいる。

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体は男子ショートプログラムが開催され、絶対王者イリア・マリニン（米国）はトリプルアクセルの着氷が乱れるなど細かなミスを連発。得意の後方宙返り（バック宙）や片手側転などアクロバティックな技で見せ場こそ作ったが、合計98.00点。自己ベストに近い108.67点でトップに立った日本の鍵山優真に次ぐ2位に終わった。

演技後に頭を抱える仕草を見せ、悔しさを滲ませた21歳は、キス＆クライでもフラストレーションを溜め込んだように神妙な面持ちで、周囲に振る舞い続けていた。だからこそ、つい本音が漏れてしまったのかもしれない。

競技後にミックスゾーンに現れたマリニンは、「今日は全力じゃない。自分の持つ本来の力の50％ほどの状態で臨んだ。ここ（団体戦）ではそういう感覚。個人（男子シングル）に向けてペースを調整している、ということです」と強調。あくまで目標が個人戦優勝にあるとも取れる発言をした。

ともすれば、団体戦を軽んじるかのようなコメントだ。それだけに米国内でもマリニンに対する反発が広まり、米紙『USA Today』のクレスティン・ブレナン記者は「不可解な発言」だと断じた。