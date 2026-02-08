波紋を呼んだ“4回転の神”マリニンの50％発言 「不可解」と米国内で批判を招き、関係者が苦しい釈明「聞こえた通りの意味ではない」【冬季五輪】
団体戦でミスを犯し、数字を落としたマリニン(C)Getty Images
絶対王者の漏らした“悔恨”の言葉がちょっとした波紋を呼んでいる。
現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体は男子ショートプログラムが開催され、絶対王者イリア・マリニン（米国）はトリプルアクセルの着氷が乱れるなど細かなミスを連発。得意の後方宙返り（バック宙）や片手側転などアクロバティックな技で見せ場こそ作ったが、合計98.00点。自己ベストに近い108.67点でトップに立った日本の鍵山優真に次ぐ2位に終わった。
演技後に頭を抱える仕草を見せ、悔しさを滲ませた21歳は、キス＆クライでもフラストレーションを溜め込んだように神妙な面持ちで、周囲に振る舞い続けていた。だからこそ、つい本音が漏れてしまったのかもしれない。
競技後にミックスゾーンに現れたマリニンは、「今日は全力じゃない。自分の持つ本来の力の50％ほどの状態で臨んだ。ここ（団体戦）ではそういう感覚。個人（男子シングル）に向けてペースを調整している、ということです」と強調。あくまで目標が個人戦優勝にあるとも取れる発言をした。
ともすれば、団体戦を軽んじるかのようなコメントだ。それだけに米国内でもマリニンに対する反発が広まり、米紙『USA Today』のクレスティン・ブレナン記者は「不可解な発言」だと断じた。
国内での反響を受けてか。関係者が異例の“火消し”に奔走した。『USA Today』の取材に応じたマリニンの代理人であるアリ・ザカリアン氏は「彼の発言は、聞こえた通りの意味ではありません」と釈明。状況を考えれば、苦しい言葉だが、さらにこう続けている。
「彼が言いたかったのは、これから数日間の戦いを見据えてペース配分をしているということであって、常に100％の力を出しています。団体戦と男子個人戦はチェスのようなもの。長い1週間に備え、賢く戦い、しっかり準備しておく必要があるのです」
関係者が公の場でここまでの弁明を展開するのは異例。それだけマリニンが咄嗟に発した一言が驚きであったということなのだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]