「まさに完敗です」衆院選・奈良1区で中道・馬淵澄夫氏が「小選挙区敗戦」確実　自民圧勝に「太刀打ちできなかった」と陳謝し雪辱誓う【衆議院選挙】

２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。奈良１区で、中道・馬淵澄夫氏の「小選挙区敗戦」が確実となりました。



この報を受けて、馬淵氏が支援者らに「敗戦の弁」を述べました。



（奈良１区・中道・馬淵澄夫氏）

この間に私を支えていただいた多くの皆様方、また初挑戦から数えて27年間、多くの方々にご厚情賜りましたが、私の不徳の致すところ、今回このような結果になりましたことを心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。





今回の選挙は、総理自らが総理を選ぶ選挙だとおっしゃいました。しかし私たちは、この戦後最短16日間の選挙戦の中で、この公示以降、今まさに国民の皆様が抱えている物価高、この課題に対して政策論争を挑み、この12日間はこの奈良1区内の皆さんに私たちが提案するその解決策、具体策、これを皆さんにきっちりと吟味していただきたいという思いで訴えました。しかしながら、このような結果となった。まさに完敗です。完全にこの選挙、私どもの訴えが伝わらなかったと、そのように受け止めています。とりわけ、330議席を伺うというような、この自民党の圧勝が今予想されているということでありました。現時点においては、私ども中道の小選挙区での勝利、これが込められるのがまだ1桁台というお話でもありました。最終の議席数は分かりませんが、このような形であること、我々としても全く太刀打ちできなかったことを真摯に受け止めなければならないと思っています。しかしながら、私、馬淵澄夫は、このような形での選挙の敗北に対して、私自身、全身全霊でこの状況を再び変えるべく、私は必ず雪辱を果たす、その強い決意を持って、これからの時間、邁進してまいりたいと思っております。多くの皆様方のご支援をいただき、奈良の皆様方、奈良1区、奈良市・生駒市の皆様方に、私自身はもう一度、皆さんの納得いただける選択肢としてお示しをしていきたい。このことを皆様にお誓い申し上げます。ありがとうございました。