¡ÚÂçºå5¶è¡¡¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¡Û
¤ì¤¤¤ï¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¤µ¤ó¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ùÅÄ¿åÌ®¤µ¤ó¡¢¤È¤â¤Ëà¤¤Ã¤Ä¤¤·ë²Ìá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå5¶è¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇßÂ¼Áï¤µ¤ó¤¬ÅöÁª³Î¼Â¡£
¸øÌÀÅÞ¤¬ÃÏÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¿Âçºå5¶è¡£º£²ó¡¢ÃæÆ»¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú»³¸ý2¶è¡¡¼«Ì±¡¦´ß¿®ÀéÀ¤¡¡Åö³Î¡Û
À¯³¦¤Î¡ÉÌ¾Ìç¡É¸õÊä¤¬ÃæÆ»¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý2¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦´ß¿®ÀéÀ¤¤µ¤ó¤¬ÅöÁª³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¼é²¦¹ñ¤Î¶¯¸Ç¤ÊÃÏÈ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ñ¾ë7¶è¡Û
°ñ¾ë7¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î±Ê²¬·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÈÌµ½êÂ°¤ÎÃæÂ¼Í¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬²£°ìÀþ¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î±Ê²¬¤µ¤ó¤ÏÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¡È¹â»Ô¿Íµ¤¡É¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤¹°ìÊý¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¾ù¤ê¤ÎÀïË¡¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ç¡¢ÃÏ°è¤òºÙ¤«¤¯²ó¤Ã¤Æ»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡°æ1¶è¡¡¼«Ì±¡¦°ðÅÄÊþÈþ¡¡Åö³Î¡Û
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¡°æ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¡¢¾¡Íø¤Ç¤¹¡£
Ê¡°æ1¶è¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î°ðÅÄÊþÈþ¤µ¤ó¤¬8´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¤Î¸õÊä¤Ë¸øÌÀÉ¼¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¸·¤·¤¤Áªµó¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â¾¤Î¸õÊä¤é¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚµÜ¾ë2¶è¡¡ÃæÆ»¡¦³ùÅÄ¤µ¤æ¤ê¡¡ÇÔËÌ¡Û
ÆÈÆÃ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥ó¥¹¤ÏÁªµó¶è¤Ç¤ÏµÚ¤Ð¤ºÈæÎãÉü³è¤ËË¾¤ß¤òÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë2¶è¤Ï¼«Ì±¤ÎÅÏÊÕ¾¡¹¬¤µ¤ó¤¬¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦³ùÅÄ¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢ÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅìµþ18¶è¡¦Ê¡ÅÄ¤«¤ª¤ë¡¡Åö³Î¡Û
¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÎÐ¿§¡ªÅìµþ18¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊ¡ÅÄ¤«¤ª¤ë¤µ¤ó¤¬2²óÌÜ¤ÎÅöÁª³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê½Ð¿È¤Ç¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤ÏÊ¸Éô²Ê³ØÀ¯Ì³´±¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡ÖÆ¯¤¼Ô¤¬´õË¾¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÁÊ¤¨¡¢»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£