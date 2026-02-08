¡Ú½°±¡Áª¡Û¼«Ì±µÄ°÷¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Îà¿·¿ÍÈëºöá¤ò¾Ú¸À¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¼èºà¤Ï´ðËÜNG¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¡×
¡¡Âè£µ£±²ó½°±¡Áª¤Ï£¸Æü¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¡Ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ë¤¬¸ø¼¨Á°¤Î£±£¹£¸µÄÀÊ¤«¤éÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¡¢Ã±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Á´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£±£¹£¸µÄÀÊ¤«¤éÄê¿ô£´£¶£µµÄÀÊ¤Î²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³µÄÀÊ¡Ë¤Î³ÎÊÝ¤¬³Î¼Â¡£¤³¤ì¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÍ¿ÅÞ¤Ç¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¼çÆ³¤Ç¤¤ëÁ´ÂÎ°ÂÄêÂ¿¿ô¡Ê£²£¶£±µÄÀÊ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Î¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªµóÁ°¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¸ø¼¨Á°¤Î£±£¶£·µÄÀÊ¤«¤éÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¸«ÄÌ¤·¡£¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï½°µÄ±¡¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÁªµóÀïÃæÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ´´Éô²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿ºÇ½ÅÅÀ¶è¤ò¤Þ¤ï¤ê¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡Ë¤ÏÅÔÆâ¤Î·ãÀï¶è£´¤«½ê¤Ç»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¡¢¤É¤³¤Î±éÀâ²ñ¾ì¤Ç¤â¿ôÀé¿Í°Ê¾å¤ÎÄ°½°¤ò½¸¤á¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡ÖÁªµó½øÈ×¤«¤éÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ²»¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó¤ò¼«¤é·è¤á¡¢¾¡Éé¤Ë½Ð¤Æ°ìÉôµÄ°÷¤«¤éÈ¿È¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹â»ÔÁªµó¤Î¤¹¤´¤µ¤ÏÅöÁª·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¸õÊä¼Ô¤ÏÁªµó¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¼èºà¤Ï¼º¸À¤Ê¤É¤ò¶²¤ì¤Æ´ðËÜ£Î£Ç¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Áªµó¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤äÎ¢¶âÌäÂê¤âÁªµóÀï¤ÎÁèÅÀ¤«¤éÇö¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£