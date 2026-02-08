Snow Man向井康二「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞 亀梨和也が登壇で祝福・母からの手紙も
【モデルプレス＝2026/02/08】ドラマ「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」（Lemino）で話題を集めたSnow Manの向井康二が2月8日、「JAPAN EXPO THAILAND 2026 スペシャルトークイベント」に出演。向井が「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞し、共演したフルーク、ユドのほか、亀梨和也や実母から祝福をされる場面があった。
【写真】向井康二のためにタイから駆けつけたイケメン俳優
2月6日〜8日に開催されたアジア最大級のオールジャパンイベント「JAPAN EXPO THAILAND 2026」で、日タイの架け橋として貢献しているタイ人や日本人功労者に授与される「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を本作で主演を務めた向井が受賞。最終日に実施された授賞式に登壇し、W主演のマーチはビデオメッセージで応援コメントを披露し、共演したフルークとユドがお祝いに駆け付け喜びを分かち合った。
会場に集まった観客の声援に迎えられ「サワディーカップ」と挨拶をしながらステージへ登壇。会場には、タイのファンだけではなく、日本のファンも駆けつけ向井の登場に盛り上がりを見せた。
2年ぶりの登場に向井は「そうですね、このようにタイの皆さんに会えて嬉しいです。基本的に日本にいるので、タイでこのようにお話しできる機会は多くないので、とても嬉しいです」と笑顔で心境を告白。タイに何回も来られてますが、行ってみたいところややってみたいことはと聞かれると「低いボートにこういった感じで乗ってみたい」と体現する姿も。トーク中に「配信で見ている人もいるんですよね？盛り上がってますか？」と生配信で見て下さっているファンの方たちへ感謝と気遣う姿を見せる向井にコメント欄も賑わっていた。
日タイの友好の懸け橋となってタイと日本を行ったり来たりしながら、ドラマなどに出演している向井が、「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞し感想を聞かれると「ありがとうございます。タイの賞をとれるのはすごく嬉しくて、昨年は『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜』というドラマを撮影したのですが、裏でプロデューサーさん、スタッフのみなさん、通訳の方とお会いしたんですけど、ドラマでも賞をとったりしてすごく盛り上がってましたね。たくさんの愛をありがとうございます」と感謝の意を述べた。
アワード受賞ということもありたくさんの応援が届いているということで、ドラマでW主演で共演したマーチからのおめでとうのメッセージが披露されタイ語で応える向井。「今週マーチと焼肉に行って、カラオケに行って、ダーツバーに行きました。マーチ君は今長野にいると思います」と日本でマーチと再会した際の話を披露し、撮影が終わっても続く友情を垣間見ることができた。
マーチからのメッセージに加え、2つ目のサプライズで、共演したフルークとユドの登場に、向井は満面の笑顔に。久々の再会でハグをしつつ、「おめでとうございます。乾杯」と日本語を交えてはなすユドと、「一緒に共演できてうれしかったです。この賞は康二さんのためにある賞です」とフルークは笑顔でコメントを述べていた。ユドがドラマで共演した際の向井の印象を「本当に頑張る人で、撮影が終わっても部屋に帰ってセリフの練習をしていて、お母さんとタイ語の確認をして、夜遅くまで練習していた、本当に努力の人」と称賛。共演した3人が久々に揃う素敵な場を喜ぶファンが、配信のチャット欄で、「何でマーチ君今日本にいるの？？？」というツッコミのコメントが多数寄せられており現地でも配信でも盛り上がりを見せていた。
「まだまだサプライズはあるんです」とMCから言われ、ワクワクしている向井のもとに、亀梨が登壇。向井の為に予定を調整して登壇したと明かした亀梨から「受賞おめでとうございます。ドラマや映画に出演してて、タイとの懸け橋として活躍されていて、是非タイにまつわる何かで一緒に何かやりたいですね」と言われ、「今年は何か一緒にやりましょうか？」と嬉しそうに語っていた。
最後のサプライズはなんとお母さんからの手紙が。「康二 本当におめでとうございます。この賞を受賞出来て、本当によかったね。お母さんはとても嬉しいです。お母さんの子供に生まれてきてくれて本当にありがとうございます」という心温まるメッセージに、向井ではなくMCが涙ぐむ様子に優しくツッコみを入れる向井だったが、MCから渡されたお母さんの手紙を大事にふところに直している姿が微笑ましかった。
アジア最大級のオールジャパンイベント「JAPAN EXPO THAILAND」は、日本の音楽、アニメ、食、伝統文化、観光を会場でまるごと体験できる、タイ人に日本の文化を知ってもらうためのイベントで、インバウンドに力を入れている日本企業も数多く出展。日タイ交流が盛んに行われる場でもあり、2026年のイベント開催で11周年を迎える。毎年豪華な日本のアーティスト、日本向けに活躍し、日本にもファンがいるタイの著名人が出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆向井康二「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞
2月6日〜8日に開催されたアジア最大級のオールジャパンイベント「JAPAN EXPO THAILAND 2026」で、日タイの架け橋として貢献しているタイ人や日本人功労者に授与される「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を本作で主演を務めた向井が受賞。最終日に実施された授賞式に登壇し、W主演のマーチはビデオメッセージで応援コメントを披露し、共演したフルークとユドがお祝いに駆け付け喜びを分かち合った。
会場に集まった観客の声援に迎えられ「サワディーカップ」と挨拶をしながらステージへ登壇。会場には、タイのファンだけではなく、日本のファンも駆けつけ向井の登場に盛り上がりを見せた。
2年ぶりの登場に向井は「そうですね、このようにタイの皆さんに会えて嬉しいです。基本的に日本にいるので、タイでこのようにお話しできる機会は多くないので、とても嬉しいです」と笑顔で心境を告白。タイに何回も来られてますが、行ってみたいところややってみたいことはと聞かれると「低いボートにこういった感じで乗ってみたい」と体現する姿も。トーク中に「配信で見ている人もいるんですよね？盛り上がってますか？」と生配信で見て下さっているファンの方たちへ感謝と気遣う姿を見せる向井にコメント欄も賑わっていた。
日タイの友好の懸け橋となってタイと日本を行ったり来たりしながら、ドラマなどに出演している向井が、「THAI JAPAN RELATIONSHIP AWARD」を受賞し感想を聞かれると「ありがとうございます。タイの賞をとれるのはすごく嬉しくて、昨年は『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜』というドラマを撮影したのですが、裏でプロデューサーさん、スタッフのみなさん、通訳の方とお会いしたんですけど、ドラマでも賞をとったりしてすごく盛り上がってましたね。たくさんの愛をありがとうございます」と感謝の意を述べた。
◆向井康二の受賞をマーチが祝福
アワード受賞ということもありたくさんの応援が届いているということで、ドラマでW主演で共演したマーチからのおめでとうのメッセージが披露されタイ語で応える向井。「今週マーチと焼肉に行って、カラオケに行って、ダーツバーに行きました。マーチ君は今長野にいると思います」と日本でマーチと再会した際の話を披露し、撮影が終わっても続く友情を垣間見ることができた。
マーチからのメッセージに加え、2つ目のサプライズで、共演したフルークとユドの登場に、向井は満面の笑顔に。久々の再会でハグをしつつ、「おめでとうございます。乾杯」と日本語を交えてはなすユドと、「一緒に共演できてうれしかったです。この賞は康二さんのためにある賞です」とフルークは笑顔でコメントを述べていた。ユドがドラマで共演した際の向井の印象を「本当に頑張る人で、撮影が終わっても部屋に帰ってセリフの練習をしていて、お母さんとタイ語の確認をして、夜遅くまで練習していた、本当に努力の人」と称賛。共演した3人が久々に揃う素敵な場を喜ぶファンが、配信のチャット欄で、「何でマーチ君今日本にいるの？？？」というツッコミのコメントが多数寄せられており現地でも配信でも盛り上がりを見せていた。
◆亀梨和也、向井康二を祝福
「まだまだサプライズはあるんです」とMCから言われ、ワクワクしている向井のもとに、亀梨が登壇。向井の為に予定を調整して登壇したと明かした亀梨から「受賞おめでとうございます。ドラマや映画に出演してて、タイとの懸け橋として活躍されていて、是非タイにまつわる何かで一緒に何かやりたいですね」と言われ、「今年は何か一緒にやりましょうか？」と嬉しそうに語っていた。
最後のサプライズはなんとお母さんからの手紙が。「康二 本当におめでとうございます。この賞を受賞出来て、本当によかったね。お母さんはとても嬉しいです。お母さんの子供に生まれてきてくれて本当にありがとうございます」という心温まるメッセージに、向井ではなくMCが涙ぐむ様子に優しくツッコみを入れる向井だったが、MCから渡されたお母さんの手紙を大事にふところに直している姿が微笑ましかった。
◆「JAPAN EXPO THAILAND 2026」とは
アジア最大級のオールジャパンイベント「JAPAN EXPO THAILAND」は、日本の音楽、アニメ、食、伝統文化、観光を会場でまるごと体験できる、タイ人に日本の文化を知ってもらうためのイベントで、インバウンドに力を入れている日本企業も数多く出展。日タイ交流が盛んに行われる場でもあり、2026年のイベント開催で11周年を迎える。毎年豪華な日本のアーティスト、日本向けに活躍し、日本にもファンがいるタイの著名人が出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】