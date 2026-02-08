『第5回 小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙』ベスト10結果発表会が7日、東京・千代田区で開催され、『大ピンチずかん３』が1位に輝きました。

このイベントは、“すべてのこどもたちに、本と出会う喜びを”という思いから、小学生に1番好きな本への投票を呼びかけ、選ばれた本のランキングをこどもたちと発表するものです。

過去4回の開催で累計約70万人の小学生が投票に参加（こどもの本総選挙事務局発表）。今回で第5回を迎え、投票総数6万2546票から選ばれたベスト10が発表されました。

■1位『大ピンチずかん３』 作者が続編への意欲語る

1位に輝いたのは、鈴木のりたけさんの『大ピンチずかん３』。人気シリーズの第3弾で、こどもが出会う世の中の様々な大ピンチをレベルの小さいものから順番に紹介し、乗り越える方法なども掲載されたユニークな絵本です。

■2位『りんごかもしれない』

投票者の中から選ばれた、こどもプレゼンターから表彰状を受け取った鈴木さんは、「大ピンチずかんは、自分の子育ての経験をもとに、日々のドジなことを世に出したいと思ったところがスタート」と話し、「大ピンチはまだまだ日々たくさん起こるので、４も描けそうなので、皆さん期待していてください」と、続編への意欲を語りました。

2位は、ヨシタケシンスケさんの発想絵本『りんごかもしれない』。ヨシタケさんは「長い間皆さんに楽しんでいただけて本当にうれしいです」と、喜びを明かしました。

■3位『パンどろぼう』

3位は、柴田ケイコさんの『パンどろぼう』。2020年に1作目が発売され、第7弾まで続く人気シリーズです。柴田さんは「パンどろぼうや他の絵本をきっかけに、想像すること、日々の楽しさ、ワクワクを感じ取れる心の豊かな人に成長してくれるといいなと思っています」と、コメントを寄せました。

■4位〜10位までの結果

4位 『あるかしら書店』（著／ヨシタケシンスケ ポプラ社）



5位 『ドラゴン最強王図鑑』（監修／健部伸明 イラスト／なんばきび 七海ルシア Gakken）



6位 『おもしろい！進化のふしぎ ざんねんないきもの事典』（監修／今泉忠明 絵／下間文恵 徳永明子 かわむらふゆみ 高橋書店）



7位 『四つ子ぐらし（１） ひみつの姉妹生活、スタート！』

（作／ひのひまり 絵／佐倉おりこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ）



8位 『つかめ！理科ダマン１ 「科学のキホン」が身につく編』（作／シン・テフン まんが／ナ・スンフン 訳／呉華順 マガジンハウス）



9位 『ほねほねザウルス ティラノ・ベビーのぼうけん』（原案・監修／カバヤ食品株式会社 作・絵／ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店）



10位 『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』（作／廣嶋玲子 絵／jyajya 偕成社）