【なだれ注意報】山形県・新庄市、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町などに発表（雪崩注意報） 8日21:43時点
気象台は、午後9時43分に、なだれ注意報を新庄市、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村に発表しました。
庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。山形県では、落雷に注意してください。置賜では、低温に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■新庄市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意