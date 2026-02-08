気象台は、午後9時43分に、なだれ注意報を新庄市、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・新庄市、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町などに発表（雪崩注意報） 8日21:43時点

庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。山形県では、落雷に注意してください。置賜では、低温に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■新庄市

□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意





■寒河江市□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■河北町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■西川町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■朝日町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■大江町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■金山町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■最上町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■舟形町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■真室川町□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■大蔵村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■鮭川村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■戸沢村□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意