「名前がかっこいい」と思う岡山県の市ランキング！ 2位「備前市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名には、その土地の歴史や自然、文化が息づいています。なかでも、響きや字面の美しさから「名前がかっこいい」と感じる市は、耳にするだけで印象に残る存在です。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、名前がかっこいい市に関するアンケートを実施しました。その中から、岡山県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「備える前、戦の準備を連想する、戦国時代を思い起こさせてかっこいい」（40代男性／岩手県）、「『備前』は古代の国名であり、武士や焼き物など伝統文化のイメージが強いです。地名に歴史的背景があると、自然と重厚感を感じます」（30代男性／北海道）、「古くからの国名に由来する『備前』は、刀剣（備前刀）や陶芸（備前焼）といった硬派な文化のイメージがあり、歴史的で力強い響きを『かっこいい』と感じるから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「白壁の美観地区や倉敷川の風景が浮かぶ、和の情緒と洗練が同居する名前だから、かっこ良い」（50代男性／広島県）、「伝統的な街並みが有名で、名前にも歴史の重みが感じられてかっこいいと思うから」（30代男性／富山県）、「蔵屋敷と洋風の建物がイメージでき、大きな魅力を感じるため」（60代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：備前市／32票岡山県南東部に位置する備前市は、古くから備前焼や刀剣の産地として知られる歴史ある地域です。「備前」という名前は、かつての令制国の1つであり、歴史的な響きと、武士の時代を思わせる力強さ、また備前焼の持つ素朴ながらも洗練されたイメージが「かっこいい」と感じる要因になったと考えられます。
1位：倉敷市／117票岡山県南部に位置する倉敷市は、美観地区の白壁の町並みが有名で、商業都市として栄えた歴史を持ちます。「倉」は倉庫や蔵、「敷」は敷地や場所を意味し、江戸時代から栄えた物資の集積地としての歴史を感じさせる重厚感があります。響きの格好良さだけでなく、歴史と文化を感じさせる名前が圧倒的な支持を集めました。
