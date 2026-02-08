65歳以上で年金と給与「ダブル収入」の人が迷いやすい確定申告の判断ポイント
近年シニア雇用が進み、65歳以上で年金を受け取りながら働く人が増えています。しかし、年金と給与の「ダブル収入」になると税金の仕組みが複雑になり、確定申告が必要なのに申告漏れが起きるケースが目立ちます。
この記事では、自分がどのケースに当てはまるかを判断できるよう、確定申告の要否を見極めるポイントを整理します。
ただし、パート先などの年末調整は給与分だけを対象にした手続きです。年金は「雑所得（公的年金等）」として扱われ、給与所得とは別に計算されます。
年金と給与の両方がある場合は、確定申告が必要かどうかを一度整理しておくと安心です。
・公的年金等の収入が400万円以下
・年金以外の所得が20万円以下
この2つを満たす場合、確定申告不要制度を適用できます。
●確定申告不要制度とは
公的年金等を受け取っている人が、一定の要件（前出の2つの要件）を満たす場合に、所得税の確定申告を省略できる仕組みです。年金収入が中心の場合、手続きを簡素化するために設けられています。
なお、ここでいう公的年金等には、老齢基礎年金、老齢厚生年金、共済年金、企業年金連合会の年金、確定給付企業年金などが含まれます。まずは、これらが400万円以内であることが前提となります。
代表的な3つのケースで紹介します。
▼ケース1：年金以外の所得が20万円を超える場合
要件の1つにある通り、パートやアルバイトなどで得た給与や、原稿料などの雑所得がある場合、それらの年間所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
ここで注意したいのは、パート先などから受け取った金額そのまま（収入）ではなく、給与所得控除を差し引いた後の「所得」で見る点です。
また、源泉徴収票や支払調書が複数ある人は、合算して計算する必要があるので注意しましょう。
▼ケース2：控除を申告すれば還付が見込める場合
確定申告不要制度は、申告しなくてもよい仕組みであり、「申告してはいけない」という意味ではありません。控除を申告して税金が戻る場合などは、確定申告をしたほうが有利になるケースもあります。
「医療費控除」や「ふるさと納税」「生命保険料控除」「社会保険料控除」などを申告すれば、税金が戻るケースもあります。この場合は、確定申告をしたほうが有利です。
▼ケース3：扶養控除の申告に誤りがある場合
扶養控除や配偶者控除の申告書は、年金か給与のどちらか一方にしか提出できません。
しかし実際には、年金側にも給与側にも提出してしまうケースや、どちらにも提出していないケースが少なくなく、控除が重複したり全く入らなかったりします。この場合は確定申告での調整が必要になります。
医療費控除や社会保険料控除、扶養控除などは、所得が多い人にまとめて付けたほうが、控除の効果が大きくなるケースが多いです。夫婦それぞれが「自分の分」と思って控除を分けてしまうと、控除を十分に活かせなかったり、控除の申告漏れが起きたりすることもあります。
控除をどちらに付けるのが有利か、一度整理して確認することが大切です。
まずは、年金の収入額、年金以外の所得、控除の申告状況を整理し、自分がどの条件に当てはまるのかを確認しておきましょう。収入と控除の状況を確認し、早めに準備することが大切です。
文：京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）
FPオフィス ミラボ代表。CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタントなどの資格を持ち、マネープランと働き方の両面から、20年以上「稼ぐ・使う・借りる・貯める・増やす」をアドバイス。FP向け継続研修、社員向けライフプラン・キャリアデザイン研修講師として活動する傍らJ-FLEC認定アドバイザーとして携わる。
(文:京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）)
