「見つめ合ってるとこがもう…」本田真凜、宇野昌磨とのアイスダンスを披露！ 「本物の妖精」「最高」
プロフィギュアスケーターの本田真凜さんは2月8日、自身のInstagramを更新。宇野昌磨さんとのアイスダンスを披露しました。
【写真】本田真凜、宇野昌磨とのアイスダンス！
コメントでは「本物の妖精だーーーーー」「ほんとに美しくて見惚れる」「文句無しに可愛い美しい美人」「さいっっっこおぉぉぉに美しいです」「ふたりのFOUR SEASONS大好き」「最高のペア」「アイスダンスで次のオリンピックですかね」「見つめ合ってるとこがもう…素敵」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】本田真凜、宇野昌磨とのアイスダンス！
「見つめ合ってるとこがもう…素敵」本田さんは「〜Four Seasons〜 We did it!!!!! So proud of us」とつづり、9枚の写真を投稿。本田さんとの交際を発表しているプロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんがプロデュースしたアイスショーに出演した際の、宇野さんとのアイスダンスの様子を披露しています。
「ICE BRAVE 全29公演が終了しました！」3日の投稿では、「ICE BRAVE 全29公演が終了しました！ 共に駆け抜けて下さった全ての皆様に大声でありがとうございましたと伝えたいです！」とつづり、真っ赤な衣装で氷上を舞う姿や黒いクールな衣装で踊る姿などを公開しています。中には、宇野さんと笑顔でアイスダンスを楽しむ姿も。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)