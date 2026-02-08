派遣社員の将来やキャリアへの意識...3位「今の働き方を続けたい」、2位「収入を上げたい」、1位は？

ウィルグループの総合人材サービスを手掛けるウィルオブ・ワークは2026年1月20日、同社が運営する総合人材サービス『ウィルオブ』を利用する20歳以上の派遣社員を対象に実施した「派遣社員の仕事観やキャリアに対する意識調査」の結果を発表した。

将来やキャリアへの意識... 最多は「無理なく長く続けたい」

＜派遣社員が仕事選びで重視すること...3位「福利厚生・手当」、2位「働く環境の快適さ」、1位は？＞の続きです。

調査では、今後の自身の将来やキャリアに対する考えを聞くと、最多は「無理なく長く続けたい」で53.7%だった。次いで「収入を上げたい」が36.4%、「今の働き方を続けたい」が32.8％となった。

一方で、年代別では、20代・30代では「正社員転換を考えている」「キャリアアップしたい」、40代では「収入を上げたい」「将来に不安がある」が他の年代よりも高い結果となった。

調査は2025年9月8日〜9月21日にインターネットで行われ、対象者は派遣・正社員の転職支援サービス「ウィルオブ」を利用する20歳以上の派遣社員。有効回答数は2217人。