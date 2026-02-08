◇明治安田J1百年構想リーグ第1節（2026年2月8日 U等々力）

川崎フロンターレのDF松長根悠仁（21）がホームで行われた柏レイソルとの開幕戦でクラブ初ゴールを決め、5―3の勝利に貢献した。

FWエリソン（26）の3得点から2点を返され、嫌なムードが漂っていた後半23分に左CKから相手を再び相手を突き放す貴重な追加点。エリソンやDF谷口栄斗（26）がマークを引きつけ、ゴール前のMF河原創（27）が相手選手の動きに制限をかけた中で完全にフリーになり、ヘディングでコースを替えて右隅にねじ込んだ。

殊勲の21歳は「練習でやっていたイメージ通り。自分にマークがいなかったので決めないとヤバいなと。自己採点？100点です。チームが苦しい中でのセットプレーだったので大きかった」で息をついた。

下部組織から2023年にトップチーム昇格も、過去2季はJ3福島に期限付き移籍。サイドバックとして力を伸ばした。3年ぶりのクラブ復帰戦となったこの日は主力に離脱が相次いだ中、センターバックで開幕スタメンの座を奪取。2点目を奪われた場面では自身の裏を取られるなど「課題だらけ」と漏らしたが、自らクラブ初ゴールで取り返した。

小学生時代からのアカデミー同期で昨季、欧州移籍を果たした高井幸大（現ボルシアMG）の背番号2を引き継ぎ「“負けないぞ”という思い」とライバル心をのぞかせた生え抜きDF。フロンターレ最終ラインの定位置争いで存在をアピールした。