“奇跡の57歳”中島史恵、美ボディの秘けつは「心の持ち方を気持ち良く」 目指すは“還暦での写真集”
元シェイプUPガールズでタレントの中島史恵（57）が8日、都内で行われた『＃57 感じる史恵 中島史恵写真集』発売記念イベントに出席。美ボディの秘けつを語った。
【写真】DJの姿も美しい！…写真集でのお気に入りカットを紹介する中島史恵
先月21日に発売された自身17冊目となる同写真集では、57歳にして抜群のプロポーションを見せる中島が、またしても“美の地平線”を表現。ヘルシーかつセクシー、現在進行形の中島の魅力が詰まった1冊になっている。
中島は39歳を節目に写真集から“一度”卒業したが、49歳でカムバックを果たした。ボディメイクについて聞かれると、「49（歳）あたりからは、過度なシェイプアップとかではなく、なるべく心の持ち方を気持ち良くしていった」と変化があったことを明かした。
その結果、「ストレスがなく、いい写真が上がってくるのかなと思っています」と語った。報道陣から“還暦”までの写真集を問われると、「私も狙っていきたい」と笑みを浮かべた。
【写真】DJの姿も美しい！…写真集でのお気に入りカットを紹介する中島史恵
先月21日に発売された自身17冊目となる同写真集では、57歳にして抜群のプロポーションを見せる中島が、またしても“美の地平線”を表現。ヘルシーかつセクシー、現在進行形の中島の魅力が詰まった1冊になっている。
その結果、「ストレスがなく、いい写真が上がってくるのかなと思っています」と語った。報道陣から“還暦”までの写真集を問われると、「私も狙っていきたい」と笑みを浮かべた。