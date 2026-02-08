『＃57 感じる史恵 中島史恵写真集』発売記念イベント前会見に出席した中島史恵 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　元シェイプUPガールズでタレントの中島史恵（57）が8日、都内で行われた『＃57 感じる史恵 中島史恵写真集』発売記念イベントに出席。美ボディの秘けつを語った。

【写真】DJの姿も美しい！…写真集でのお気に入りカットを紹介する中島史恵

　先月21日に発売された自身17冊目となる同写真集では、57歳にして抜群のプロポーションを見せる中島が、またしても“美の地平線”を表現。ヘルシーかつセクシー、現在進行形の中島の魅力が詰まった1冊になっている。

　中島は39歳を節目に写真集から“一度”卒業したが、49歳でカムバックを果たした。ボディメイクについて聞かれると、「49（歳）あたりからは、過度なシェイプアップとかではなく、なるべく心の持ち方を気持ち良くしていった」と変化があったことを明かした。

　その結果、「ストレスがなく、いい写真が上がってくるのかなと思っています」と語った。報道陣から“還暦”までの写真集を問われると、「私も狙っていきたい」と笑みを浮かべた。