モデルの山田優（41）が8日、自身のインスタグラムを更新し、自宅の様子を披露した。

山田は「最近の家の中の出来事」として「お手洗いのマットを節分をきっかけに新調しました!!足元が整うと自然と気分転換にもなりました」とつづり、すっきりと整えられたトイレ＆手洗い場の写真を投稿。

家の中で栽培している植物の蔓が伸びた様子も紹介し「気付けばこんなところまで伸びていた葉っぱ 日々の中でふと愛おしくなる存在です」とした。

また、UFOキャッチャーで集めたという大量のぬいぐるみをアレンジ。「UFOキャッチャーで少しずつ集めたぬいぐるみはチェアとしてアレンジ！スカルパンダとラブブ いつの間にかこんなに集めてました(爆)」と、椅子にするアレンジも見せた。

最後に「15〜20分ほど寝転ぶだけで背中や肩のこわばりがほどけていく感覚がするシャクティマット！自分を労る時間も大切にしていきたいです」と紹介していた。

山田は12年3月に小栗と結婚。14年10月に第1子、17年1月に第2子、20年4月に第3子を出産。22年春に第4子を出産していたことが報じられた。