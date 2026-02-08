受傷から「人間離れしている」フル出場も…ル・アーブルの日本代表DF瀬古歩夢が離脱へ
ル・アーブルのDF瀬古歩夢が数週間の離脱となるようだ。現地紙『パリ・ノルマンディー』がディディエ・ディガール監督のコメントを伝えている。
瀬古は1月30日に行ったRCランス戦(●0-1)の後半35分、ロングボールの対応を試みて相手FWとGKの間に体を入れた際に味方GKリオネル・ムパシ・ンザウと激しく衝突して腹部付近を痛めていた。ディガール監督によると肋骨を痛めたといい、今週末の試合を前に「少なくとも15日はかかる」と復帰までの目安を語って離脱することを明かした。
もっとも瀬古は同試合でそのままタイムアップまでプレーしており、指揮官はタフさに驚いたようだ。「折れているかひびなのかは正確には分からないけれど、RCランス戦でそうした負傷を抱えながら(アディショナルタイムを含めて)20分間プレーしたことは信じられないし、人間離れしている」と目を丸くした。
なお瀬古は今季加入したル・アーブルでここまでリーグ戦全試合に出場しており、今週には10月度に続いて2回目となる1月度のクラブ月間MVPにも選出されていた。
瀬古は1月30日に行ったRCランス戦(●0-1)の後半35分、ロングボールの対応を試みて相手FWとGKの間に体を入れた際に味方GKリオネル・ムパシ・ンザウと激しく衝突して腹部付近を痛めていた。ディガール監督によると肋骨を痛めたといい、今週末の試合を前に「少なくとも15日はかかる」と復帰までの目安を語って離脱することを明かした。
なお瀬古は今季加入したル・アーブルでここまでリーグ戦全試合に出場しており、今週には10月度に続いて2回目となる1月度のクラブ月間MVPにも選出されていた。