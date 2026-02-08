[2.8 セリエA第24節](レナート・ダッラーラ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[ボローニャ]

先発

GK 1 ウカシュ・スコルプスキ

DF 14 トールビョルン・ヘッゲム

DF 17 ジョアン・マリオ

DF 22 ハラランボス・リコヤニス

DF 26 ジョン・ルクミ

MF 4 トンマーゾ・ポベガ

MF 8 レモ・フロイラー

MF 19 ルイス・ファーガソン

FW 10 フェデリコ・ベルナルデスキ

FW 11 ジョナサン・ロウ

FW 24 タイス・ダリンガ

控え

GK 13 フェデリコ・ラバリア

GK 25 M. Pessina

DF 5 E. Helland

DF 16 ニコロ・カザーレ

DF 20 ナディル・ゾルテア

DF 33 フアン・ミランダ

DF 41 マーティン・ビティック

MF 6 ニコラ・モロ

MF 23 ジモン・ゾーム

FW 7 リッカルド・オルソリーニ

FW 9 サンティアゴ・カストロ

FW 21 イェンス・オドゴール

FW 28 ニコロ・カンビアーギ

FW 30 ベンジャミン・ドミンゲス

監督

ビンチェンツォ・イタリアーノ

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 37 マリアーノ・トロイロ

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 14 エマヌエーレ・バレーリ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

MF 27 サーシャ・ブリッチギー

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 21 ガエターノ・オリスターニオ

控え

GK 66 フィリッポ・リナルディ

GK 67 G. Casentini

DF 29 フランコ・カルボーニ

DF 61 D. Drobnič

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ

FW 7 ガブリエウ・ストレフェッザ

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 23 N. Elphege

FW 76 D. Mikołajewski

監督

Carlos Cuesta García

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります