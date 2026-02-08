ボローニャvsパルマ スタメン発表
[2.8 セリエA第24節](レナート・ダッラーラ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 14 トールビョルン・ヘッゲム
DF 17 ジョアン・マリオ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 26 ジョン・ルクミ
MF 4 トンマーゾ・ポベガ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 19 ルイス・ファーガソン
FW 10 フェデリコ・ベルナルデスキ
FW 11 ジョナサン・ロウ
FW 24 タイス・ダリンガ
控え
GK 13 フェデリコ・ラバリア
GK 25 M. Pessina
DF 5 E. Helland
DF 16 ニコロ・カザーレ
DF 20 ナディル・ゾルテア
DF 33 フアン・ミランダ
DF 41 マーティン・ビティック
MF 6 ニコラ・モロ
MF 23 ジモン・ゾーム
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 9 サンティアゴ・カストロ
FW 21 イェンス・オドゴール
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
FW 30 ベンジャミン・ドミンゲス
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 14 エマヌエーレ・バレーリ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 27 サーシャ・ブリッチギー
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 21 ガエターノ・オリスターニオ
控え
GK 66 フィリッポ・リナルディ
GK 67 G. Casentini
DF 29 フランコ・カルボーニ
DF 61 D. Drobnič
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
MF 41 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
FW 7 ガブリエウ・ストレフェッザ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 23 N. Elphege
FW 76 D. Mikołajewski
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります