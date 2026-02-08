初J1で歴史的初ゴールの起点となった水戸MF長尾優斗、この半年間で成長加速させ「一番対戦して勝ちたい」古巣撃破へ
[2.8 J1百年構想EAST第1節 東京V 3-1 水戸 味スタ]
プロ3年目での「J1デビュー」はほろ苦い結果に終わった。水戸ホーリーホックMF長尾優斗はJ1百年構想リーグ開幕節・東京V戦に4-2-3-1のダブルボランチで先発出場。1-3で迎えた後半20分に途中交代し、「しっかりチームとして準備してきたし、J1仕様にJ2から変えてきたけど、結果に結びついていないのでまだまだというのが正直なところ。もっともっと積み上げていかないといけないと感じた」と奮起を誓った。
悔しい敗戦とはなったが、クラブの歴史に残る「J1初ゴール」のシーンでは大きな仕事も果たした。0-3で迎えた後半14分、長尾はボールキープする相手MF齋藤功佑をDFと挟み込むと、ボールを奪った上で前線に展開。これを途中出場FW多田圭佑に通したことでカウンターが始まり、MF加藤千尋のゴールにつながった。
「プレスバックしたところが前につながった。でもあそこが水戸の良さでもあるし、奪ってから縦に速い、そこでゴールに行くというのが去年もJ2で出せていたので、J1の舞台でもああやって得点につなげられたのは良かった」(長尾)
その一方、課題に感じていたのは「その回数が足りない」という点だ。この日の水戸は前半にボール保持率60%超を記録したが、ビルドアップから決定機につなげることはできず、枠内シュートは0。長尾は「ある程度(ボールを)持てていたなか、ゴールまで行く部分が足りなかった。持っているだけじゃ点は生まれないので、もっと前にプレーするところを出していかないといけないと感じた」と振り返る。
ただ、この舞台で戦える手応えは得たようだ。G大阪ユース、関西学院大でプレーしてきた24歳にとって、J1で対峙する相手は見知らぬ相手ではない。この日も「自分がマッチアップする相手には負けたくなかったし、名前とかは意識することなく、試合に集中して入った」といい、「自分は攻撃の部分で強みのある選手。それプラス守備の切り替えの部分、しっかりプレスバックして奪って前につなぐところを求められている。自分の良さを出しつつ、守備でしっかり貢献できればもっと存在感を出せる」と活路を見出した。
関西学院大の同期では同じポジションのMF美藤倫(G大阪)のほか、昨季のJ1リーグ制覇に貢献したDF濃野公人(鹿島)、欧州に羽ばたいたMF倍井謙(名古屋→ベールスホット)らJ1リーグで実績を重ねている選手が多数。彼らからも少なからず刺激を受けており、長尾は「しっかりJ1に出て活躍している選手、優勝に貢献している選手もいるので、しっかり追いついて追い越せるようにしないといけない。同じ舞台に立てるので、そんなに意識はしすぎることなく自分らしいプレーをしたい」と意気込む。
チーム全体に影響をもたらすボランチというポジションを担うからには、まずはチームの勝敗にこだわっていく構えだ。
「自分たちは常にチャレンジャーであって、J1から昇格してきたチームなので、J1でも勝っていけるチームにならないといけない。そのためにしっかりとハーフシーズン、僕たちにとってはポジティブなシーズンなので、いろんな相手と対等に戦えるように、勝てるようにしていきたいです」(長尾)
その先には古巣・G大阪との念願の対戦も控えている。
2026年上半期のJ1百年構想リーグは東西に分かれて開催されているため、高校時代を過ごしたG大阪との初対戦は26-27シーズン開幕後。「一番対戦して勝ちたいチームなので、そこに向けてしっかりとこっちのリーグで戦って、ハーフシーズンが終わった後に倒せるようにしていきたいなと思います」。古巣撃破への野望も抱きながら、この半年間でさらなる成長を追い求める。
(取材・文 竹内達也)
