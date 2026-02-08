¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×2´üÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª4·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷ 8·î¤ËÈÖÁÈÊüÁ÷µÇ°¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ
¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!! 2´ü¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë24»þ59Ê¬¡Á¥¹¥¿¡¼¥È ¡ÊÁ´10²ó¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£TVer¡¢Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ¡ÊTADA¡Ë¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£
¢¨TVer¡¢Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ¡ÊTADA¡Ë¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¼¡ÏÃÊüÁ÷¤Þ¤Ç»ëÄ°²Ä¡Ë
¢¨Hulu¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÇÛ¿®¡ÊËè½µ¿åÍËÈÖÁÈÊüÁ÷¸å ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ø³«¡Ë
²»³ÚCD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢½ñÀÒ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎÂè4ºî¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Liella!¡£2025Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤éÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×3´ü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃ©¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡Á¡×¤ò¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é¤¤¤Ö!!¡×¤¬LaLa arena TOKYO-BAY¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØOPEN THE G¡ùTE!!!¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±¶Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 7th LoveLive! ¡ÁFly! MUSIC WORLD¢ö¡Á¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Liella!¤Ë¤è¤ëÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂ³ÊÔÊüÁ÷·èÄê¡ª¤³¤Î¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!! 2´ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯½Ñ¤ò¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡£Liella!¥¥ã¥¹¥È11¿Í¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ç½ÎÏ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈMC¤Ï1´ü¤«¤é°ú¤Â³¤¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬Ã´Åö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡½¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é¤¤¤Ö!! 2026¡×¤¬¡¢8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª7th¥é¥¤¥Ö¸å½é³«ºÅ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡ËÀµ¸á¤è¤ê¡¢Liella! CLUB¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡£
¡ÚÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡Û
¢£Liella!
°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡Êß§Ã«¤«¤Î¤óÌò¡Ë¡¢Liyuu¡ÊÅâ ²Ä²ÄÌò¡Ë¡¢Ì¨ ¤Ê¤³¡ÊÍò Àéº½ÅÔÌò¡Ë¡¢¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤¡ÊÊ¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ìÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊÍÕ·îÎøÌò¡Ë¡¢Îë¸¶´õ¼Â¡Êºù¾®Ï©¤¤Ê»ÒÌò¡Ë¡¢ÌùÅç¼ë²»¡ÊÊÆ½÷¥á¥¤Ìò¡Ë¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¡Ê¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¡Ë¡¢³¨¿¹ ºÌ¡Êµ´ÄÍ²ÆÈþÌò¡Ë¡¢·ëÆá¡Ê¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥ÆÌò¡Ë¡¢ºäÁÒ ²Ö¡Êµ´ÄÍÅßÝÜÌò¡Ë
¢£¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡ÊMC¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!! 2´ü¡×
¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥¨¥é!¥Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¨¥é!! ¥Ë¥¡Ë
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë 24»þ59Ê¬¡Á¥¹¥¿¡¼¥È ¡ÊÁ´10²ó¡Ë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë ¢¨ÊüÁ÷ÃÙ±ä¡¦µÙ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¡§
¡¦TVer¡¢Æü¥Æ¥ìTADA¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¼¡ÏÃÊüÁ÷¤Þ¤Ç»ëÄ°²Ä¡Ë
¡¦Hulu¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÇÛ¿®¡ÊËè½µ¿åÍËÈÖÁÈÊüÁ÷¸å ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ø³«¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/liella2/
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@Liella_ntv
¢£¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§ #Liella¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é2 #lovelive #Liella
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é¤¤¤Ö!! 2026¡×
¡ÊÆÉ¤ß¡§¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! ¥ê¥¨¥é!¥Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¨¥é¥¤¥Ö!! ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯¡Ë
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§
LaLa arena TOKYO-BAY
¢£³«ºÅÆü»þ¡§
¡2026Ç¯8·î1Æü¡ÊÅÚ)¡¡¢ãÃë¸ø±é¢ä OPEN 11:30 / START 12:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢2026Ç¯8·î1Æü¡ÊÅÚ)¡¡¢ãÌë¸ø±é¢ä OPEN 16:30 / START 17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
£2026Ç¯8·î2Æü¡ÊÆü)¡¡OPEN 15:00 / START 16:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô¡§
Liella!
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§
»ØÄêÀÊ 12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É 4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ü4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤ÆÁ°ÊýÀÊ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÃêÁª¿½¹þ¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ôÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
¢ãLiella! CLUB 2025/2026 ºÇÂ®Àè¹Ô¢ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î9Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡ÖLiella! CLUB 2025¡×¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢¿½¹þÄùÀÚÆü¡Ê2·î17Æü23:59¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖLiella! CLUB 2026¡×¤Ø¤Î·ÑÂ³ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤ÎÊý
¢¨¼«Æ°·ÑÂ³¤òÀßÄêºÑ¤ß¤Ç¤â¡¢¿½¹þÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´¼«¿È¤Ç·ÑÂ³¼êÂ³¤¡Ê»ÙÊ§¡Ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«Æ°·ÑÂ³¤òÀßÄêºÑ¤ß¤ÎÊý¤¬¤´¼«¿È¤Ç·ÑÂ³¼êÂ³¤¡Ê»ÙÊ§¡Ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¼«Æ°·ÑÂ³·èºÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢ãLiella! CLUB 2025 Àè¹Ô¢ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡ÖLiella! CLUB 2025¡×¤ËÆþ²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¢£¼çºÅ¡§¡ÖLiella!¤Î¤Á¤å¡¼¤È¤ê¤¨¤é!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£À©ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
¢£±¿±Ä¡§¥½¡¼¥´¡¼Åìµþ