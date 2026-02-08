この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

出演者のサンディ氏が「Village Cooking ASMR Coconut Fried Chicken with Nature Sounds 4K」という動画を公開しました。自然の中でタマリンドの葉を収穫するところから始まり、手作業で絞ったココナッツミルクを使ってご飯とフライドチキンを調理する様子が収められています。



動画は、サンディ氏が森で食材を収穫する場面から始まります。そのあとココナッツの硬い皮を鉈で割り、手で剥がしていきます。その後、専用の器具を使って実を細かく削り、布で絞って新鮮なココナッツミルクを作ります。このココナッツミルクは、この後の調理の主役となります。



続いて、大きな鍋に研いだ米を入れ、塩、油、そして先ほど絞ったココナッツミルクを加えてかき混ぜ、焚き火で炊き上げます。鍋の蓋の上には炭を置き、上下から均等に熱を加えるのがポイントです。鶏肉にはスパイスで下味をつけ、たっぷりの油で黄金色になるまでじっくりと揚げていきます。



さらに、森で収穫したタマリンドの葉を使ってスープも作ります。鍋で湯を沸かし、ニンニクやエシャロット、そしてタマリンドの葉や干しエビなどを加えて煮込み、風味豊かな一品を完成させました。



炊き上がったココナッツライス、揚げたてのフライドチキン、そして温かいスープが食卓に並びます。自然の音に包まれながら食事を楽しむ様子は、日々の喧騒を忘れさせてくれるでしょう。本格的な調理のヒントにしてみてはいかがでしょうか。