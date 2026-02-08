モデルの「タキマキ」こと滝沢眞規子（47）が、自身の美容整形事情について「経験ゼロ」であることを明かしつつ、揺れ動く複雑な乙女心を語った。

【映像】タキマキが驚いた30代主婦の整形ビフォーアフター

2月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』内の「ママ整形ここだけの内緒話」コーナーでは、美容外科医を招いて最新の若返り事情を特集。番組冒頭、医師から「タキマキさんのようなママ芸能人の影響で整形を志す方が多い」と振られると、滝沢は「ほらまたそれ！ 私、整形してないわよ！」と食い気味に否定し、スタジオの笑いを誘った。

しかし、VTRで紹介された30代ママの「糸リフト」や「脂肪注入」による劇的なビフォーアフターを目の当たりにすると、滝沢の表情にも変化が。術後のナチュラルで若々しい仕上がりに感銘を受けた様子で、「やった方がいいのは分かってる。十分分かってんだけど……」と、美のプロフェッショナルとして整形の有効性を認めつつも、自身の一歩が踏み出せない現状を明かした。

さらに、多くのママが取り入れている「糸リフト」について、医師から「若返り治療の中ではダメージが少ない方」と説明を受けると、滝沢は「え！ なんか最終手段だと思っちゃってるんだけど！」と驚愕。自分の中での“整形のハードル”が世間のスタンダードと乖離していたことにショックを受けつつも、「次なんか（良い施術）出ませんか？」と、より手軽で効果的な最新技術に期待を寄せるお茶目な一面も見せた。