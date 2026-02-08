熊本選挙区の開票状況

＜最終更新：8日午後11時＞

（熊本県選挙管理委員会 発表）

選挙区確定投票率

56.70 ％（前回比 ＋4.64ポイント）

選挙当日有権者数

熊本県全体：141万2992人

（男性66万4449人／女性74万8543人）



第51回 衆議院議員選挙（小選挙区）熊本1区～4区の開票速報です。



熊本1区（開票率1.2％）

自民・前職 木原稔（56） 1685票

中道・新人 鎌田聡（61） 650票

参政・新人 山口誠太郎（36） 366票



熊本2区（開票率30.0％）

自民・前職 西野太亮（47） 36371票

参政・新人 前田智徳（47） 8781票

共産・新人 益田牧子（75） 4436票



熊本3区（開票率88.1％）

自民・前職 坂本哲志（75） 102174票

参政・新人 霍田和佳（39） 28233票

社民・新人 橋村りか（53） 22962票



熊本4区（開票率71.7％）

自民・前職 金子恭之（64） 102055票

維新・元職 矢上雅義（65） 15792票

参政・新人 植田貴俊（41） 11392票

共産・新人 本村久美子（68） 10555票

国民・新人 上田至（49） 10219票