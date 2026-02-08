前回落選の自民・丸川珠代氏が一歩リード…埼玉9区も“不記載議員”自民党の大塚拓氏が有利な情勢　不記載発覚で前回落選の西村明宏氏は返り咲き

【東京7区】

東京7区は、前回の選挙で参議院議員から衆議院にくら替えを狙ったものの、派閥の政治資金不記載問題で大逆風を受け、落選した自民党の丸川珠代さん。中道改革連合の松尾明弘さんに一歩リードです。

【埼玉9区・大塚拓 当確】

“不記載議員”が国政復帰か。

埼玉9区は前回の選挙では派閥の政治資金不記載問題で批判を受けて落選した自民党の大塚拓さんが有利な情勢です。

浪人中は地元をくまなく回り、“高市人気”を追い風に支持を伸ばしています。

【大阪19区】

与党対決の大阪19区は接戦を繰り広げています。

前回は不記載問題による逆風で落選した自民の谷川さんが今回は高市内閣の高い支持率を追い風にして一歩リードしています。

【新潟5区】

悲願の議席奪還です。

新潟5区は、自民党総裁選で高市総理の推薦人を務めたこともある自民の元職・高鳥修一さんが当選を確実にしています。

「総理に何でも言える」と関係の近さを猛アピールして追い風に乗り、中道の前職・梅谷守さんとの対決を制しました。

【宮城3区 自民・元 西村明宏 当確】

援護射撃がきいたようです。

宮城3区では、自民党の元職・西村明宏さんが、返り咲きです。

前回、554万円の不記載の発覚で落選した西村さん。

2000回を超える意見交換会を行い地道に信頼回復に努めました。

【北海道5区】

復活の切符をつかみました。

北海道5区は、自民党の元職、和田義明さんが当選確実となりました。

中道の前職とのデッドヒートは、またも「不記載問題」が争点の一つになりましたが、今回は高市内閣の追い風を力に変えました。

【東京1区】

東京1区・首都決戦を制したのは…自民のミキティでした。

前回、およそ2千票の僅差でバッジを失った自民党の山田美樹さん。10回目の当選を目指す中道改革連合で海江田万里さんを破り、国政返り咲きしました。