インスタグラムを更新

フィギュアスケートのバンクーバー五輪銀メダリスト・浅田真央さんがインスタグラムを更新し、最新ショットを公開。「ほっこり優しい時間が流れていますね」と反響を呼んでいる。

浅田さんは「January」と記し、1月の写真を複数掲載。犬と散歩するリラックスした様子や、歌手の浜崎あゆみのライブに行ったとみられる様子など、プライベートを公開している。投稿には「真央ちゃん、プライベートも充実しているようで良かったです」「真央ちゃんめっちゃ美貌綺麗可愛すぎ大好きですよ！」「真央ちゃんほっこり優しい時間が流れていますね」「何だかとても癒されました」と反響が寄せられた。

浅田さんといえば、2010年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した。2014年ソチ五輪ではショートプログラム（SP）で16位と出遅れながらフリーで迫真の演技で涙を流し、6位入賞。日本中を感動に包んだ。あれから12年、35歳になった浅田さんはプロスケーターとして活動しながら、アイスショーのプロデュースなど、フィギュア界のために幅広く尽力している。今なお多くのファンに愛され続ける希代のスケーターだ。



（THE ANSWER編集部）