ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子中国代表のスター選手アイリーン・グー（谷愛凌）の競技期間中のSNS投稿が話題を呼んでいる。

グーは7日のロープスタイル予選で2位。9日に決勝を控えているが、その間に動画を投稿。選手村に持参したアイテムを次々に紹介していった。

「まずは炊飯器。私は1日3食お米を食べる。ここの朝食にお米がないかもって心配だったんだけど、実際にはちゃんと用意されていたのよ！」と動画の冒頭で紹介したのは炊飯器だ。“米好き”をアピールしつつ、ミルクフォーマー、大会の優勝記念品の“石の塊のトロフィー”、アイマスクと耳栓のセット、美顔器とフェイシャルマッサージャーなど私物を披露していった。

さらに「いつも700ページくらいある分厚い本を持ち歩いてる。私の『知的な雰囲気』を演出するのに最高のアクセサリーでしょ。もうすぐ読み終わっちゃうから、もしオリンピック村で本を交換したい人がいたら教えてね」と読書家の面も明かしていた。この投稿は2万以上の「いいね」が寄せられている。

前回大会でハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアで金メダル2つ、銀メダル1つを獲得したグー。16歳の時に中国で6つの異なるファッション誌の表紙を飾り、モデルとしても活躍。現役のスタンフォード大生とされ文武両道を貫いている。2026年の年頭時点で中国のSNS「ウェイボー」のフォロワーを700万人以上を誇り、インフルエンサーの側面も持つ。米経済誌「フォーブス」によると、年間2300万ドル（約36億円）稼ぐことも紹介された。



（THE ANSWER編集部）