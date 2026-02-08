スノーボード男子ビッグエアの米NBCの解説が物議に

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得、木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーの快挙を達成した。日本が歓喜に沸いた一方、米国では中継解説者による失言が話題となっているが、これに米記者やファンも反応するなど反響が拡大している。

決勝1回目に5回転半の大技を決めて首位に立った木村は、3回目にこの日の最高得点となる90.50を叩き出し、合計179.50にスコアを伸ばして逆転で金メダルを手にした。木俣も1回目で3位につけると、2回目も85.25をマークし、1回目で2位だった中国の前回王者スー・イーミンを逆転。3回目は得点がつかなかったものの、スーを3点差で振り切り銀メダルを獲得した。

日本のファンにとっては、早朝からテレビ画面に釘付けとなる展開だったが、米国では中継したNBC解説者トッド・リチャーズ氏の失言が話題に。米紙「USAトゥデイ」は「“退屈だった”：トッド・リチャーズの、マイクの切り忘れによる失言が冬季オリンピックを盛り上げる」との見出しで、「『退屈だった』ピーコックでの中継終了直後、切り忘れたマイクが彼の声を拾ってしまった。 『本当につまらなかった。予選の方がよっぽどエキサイティングだった』」と伝えていた。

この放送事故でリチャーズ氏のSNSは批判のコメントが殺到し炎上状態に。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のジェイク・シリー記者も反応し、自身のXで「待ってたら……『退屈だった。本当につまらない！』だって」「マイクが入ったままだ」と綴った。すると海外ファンからは「誰かが解雇されそうになってる（笑）」「これ面白すぎる（笑）」「切り忘れたマイクだ！」「彼らの国が4位だから退屈だったのか？」といった反応のほか、「本当につまらなかったよな」「だから何？ 彼は正しい」「彼は私たちの大多数の意見を代弁している」など肯定するような声も上がっていた。

なお、放送後にリチャーズ氏は自身のインスタグラムで失言の理由を弁明していた。



（THE ANSWER編集部）