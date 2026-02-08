Organic Call、今秋＜SAME PACE TOUR 2026＞開催決定。ファイナルは渋谷クアトロワンマン
Organic Callが、今秋9月より約1年半ぶりとなる全国ツアー＜SAME PACE TOUR 2026＞を開催することを発表した。
発表が行なわれたのは本日2月8日に川崎CLUB CITTA’にて開催した自主企画＜東京日輪音楽祭 ＞の公演内にて。“SAME PACE”というツアータイトルには”もう一度この4人で歩幅を揃えるて一つになるツアーにしたい、そしてファンのみんなにも同じ速さでついてきて欲しい。”という想いが込められているという。
公演スケジュールは札幌、仙台、群馬、千葉、愛知、大阪、広島、福岡と8都市を周り、ファイナルは渋谷CLUB QUATTROでのワンマンライブとなる。ファイナル公演には「歩幅を揃えてきた先に、ちゃんと“辿り着く場所”がある」という意味を込めたサブタイトル「- 喧騒の中で、歩幅を揃えて- 」が付けられている。
今回、3度目の開催にして最大キャパでの挑戦となった＜東京日輪音楽祭＞を経て、次は自身最大キャパでのワンマンライブを含む全国ツアーに挑むOrganic Call。彼らの挑戦に引き続き注目していきたい。
■Organic Call＜SAME PACE TOUR 2026＞
2026年9月3日（木）千葉LOOK OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり
2026年9月18日（金）仙台FLYING SON OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり
2026年9月20日（日）札幌 SPIRITUAL LOUNGE OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり
2026年10月9日（金）愛知CLUB UPSET OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり
2026年10月24日（土）広島ALMIGHTY OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり
2026年10月25日（日）福岡Queblick OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり
2026年11月7日（土）群馬SUNBURST OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり
2026年11月20日（金）梅田Shangri-La OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり
2026年11月30日（月）渋谷CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン
▼TICKET（1次先行）
受付期間：2/8(日)21:00〜3/1(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/organiccall-2026/
◾️「バカみたいな話」
2026年2月4日（水）リリース
配信：https://OrganicCall.lnk.to/AStupidStory
関連リンク
◆Organic Call オフィシャルサイト
◆Organic Call オフィシャルX
◆Organic Call オフィシャルInstagram
◆Organic Call オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Organic Call オフィシャルTikTok