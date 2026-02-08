姉のErika（25）と、妹の百瀬まりな（24）の2人がこのほど、2人での1st写真集（講談社）を3月25日に発売することを発表した。



【写真】ほぼこぼれてる!攻め攻め衣装からあふれ出すグラマラス

ルーマニアと日本のハーフで名前を合わせた「エリマリ」の愛称で、奇跡の美人姉妹として注目されている2人。タイプの違う美貌とグラマラスボディでグラビア界を賑わしてきたが、待望の1作目となる姉妹写真はベトナム最大級のリゾート地・フーコック島で撮影された。



発売に先駆けて公開されたカットではランジェリーショットや水着姿を連発。「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるかをたくさん考えながら作り上げました」と衣装選びから2人の意見を持ち寄ったことを明かし、「エリマリならではの、『キュート＆セクシー』が存分に盛り込めたかと思います♡」と自信をのぞかせている。



1月28日に写真集を発表し、2日後の30日には、写真集の公式X（旧ツイッター）アカウントでAmazonの予約ランキングで1位になったことを発表した。妹のまりなは自身のXで「ランキング一位！！！ めちゃくちゃ嬉しい！ ほんとにありがとう～はやく見てほしすぎる」とアピールしている。



（よろず～ニュース編集部）