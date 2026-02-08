アイドルグループ「あまいものつめあわせ」「CLIONE」（クリオネ）のメンバー・高島江梨奈が、2日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】魅惑のぴったりニット テーブルに…乗せてるな あざといぞ！

自身のSNSにオフショットなどを掲載した高島。ボリューム感のあるボディと引き締まったウエストをたっぷりと披露している。



肩ひもなしの衣装のショットでは「実は胸のほくろ二つあります」とドキッとさせるコメントも。白地の水玉ワンピース衣装の画像を掲載し「この水着好き!」とアピールした。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。父親の影響で幼いころからアニメの「キン肉マン」を見ていて、カラオケでは「キン肉マンGo Fight!」が十八番だということも明かしている。



このインタビューに「キン肉マン」作者のゆでたまご・嶋田隆司氏がX（旧ツイッター）で「高島絵梨奈さん推さないとな」と反応。高島は「叫びました!!きゃー!!!本当本当ありがとうございます!キン肉マン大好きです、、興奮がおさまりません。」と大喜びだった。



同号は七瀬ななが表紙＆巻頭を担当。日比谷萌甘（もか）、竹中知華、岸明日香、山本杏、佐山すずかも登場している。



（よろず～ニュース編集部）