【衆院選】出口調査の結果 新潟1区から5区の状況は《新潟》
8日に投票が行われた衆議院選挙。TeNYテレビ新潟は県内の投票所で出口調査を行いました。（TeNY・読売新聞・NHK合同出口調査）
新潟1区
まずは、新潟１区です。
新潟市中央区、東区のほか佐渡市がエリアとなります。
中道改革連合の西村さんと自民党の内山さん、参政党の小池さん、日本維新の会の伊藤さん、共産党の中村さんの５人による争いとなりました。
出口調査の結果では…
一方、８期目を目指す中道の西村さんは、新たな党からの出馬となり、浸透を図りましたが、新人を相手に苦戦を強いられています。
新潟2区
新潟２区です。新潟市西区、西蒲区、南区と、県央地域です。
参政党の平井さんと日本維新の会の金井さん、自民党の国定さん、中道改革連合の菊田さんによる４人の争いとなりました。
出口調査の結果では…
自民党の国定さんは、新潟２区では初めての出馬となる中、投資と経済成長の好循環を目指す高市政権の継続を訴え、菊田さんと接戦を繰り広げています。
中道改革連合の菊田さんは、新党の副代表を務め、新たにタッグを組んだ公明党の支援を受けながら選挙戦を展開しました。
新潟3区
新潟３区は、これまでの県北部エリアに新潟市秋葉区と北区の全域がエリアです。
参政党の佐久間さんと、中道改革連合の黒岩さん、自民党の斎藤さんの３人による選挙戦が展開されました。
自民党の斎藤さんと中道改革連合の黒岩さんは今回で６度目の対決です。
斎藤さんは高市政権の地盤を固める必要性を訴え、地元・県議とともに組織戦を展開しました。
黒岩さんは「無責任な政治で大きな格差が生まれている」と高市政権を批判。
政治の転換を目指し支持を訴えました。
新潟4区
新潟４区は長岡市や柏崎刈羽原発が立地する柏崎市などがエリアです。
自民党の鷲尾さんに、中道改革連合の米山さん、国民民主党の野村さん、参政党の大矢さんの４人が争っています。
出口調査の結果では…
自民党の鷲尾さんは、前回の落選以降、地道なあいさつ回りを重ね、選挙戦では責任ある積極財政を掲げる高市政権の継続を訴えました。
一方、中道改革連合の米山さんは食料品の消費税ゼロを掲げ、ＳＮＳでの支持拡大を図りましたが、広がりを欠いています。
新潟5区
新潟５区は上越地域や魚沼地域で構成され、県全体の３分の１を占めます。
中道改革連合の梅谷さんと参政党の高野さん、自民党の高鳥さんによる三つ巴の選挙戦が展開されました。
出口調査の結果では…
自民党の高鳥さんは、高市政権の高い支持率を追い風に盟友とされる高市総理との距離の近さを前面にアピール。
対する中道改革連合の梅谷さんは、斉藤鉄夫共同代表も駆けつけ、公明党の組織固めを図りました。
5度目の対決となるふたり。上越市などで多いとされる無党派層の票をどれだけ獲得できるかがポイントなりそうです。