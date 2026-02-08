軽くて強い“リサイクルコーデュラ”仕様のスノーピーク新作バッグ。自立するのもポイントです

軽くてタフだから、デイリーユースでもアウトドアでもガシガシ使えるスノーピークのバッグシリーズ「Lightweight Taslan Ripstop」。2024年に登場した人気シリーズがエコな新素材を纏ってリニューアル！

軽量性はそのままに強度や耐久性がさらに向上したRecycled Cordura（リサイクルコーデュラ）シリーズが登場。バックパックの「Recycled Cordura Backpack」（1万9800円）、トートバッグの「Recycled Cordura Tote Bag」（1万9800円）、ショルダーバッグの「Recycled Cordura Shoulder Bag」（1万2100円）の3モデルがラインナップされています。

新たな素材の“リサイクルコーデュラ”は、世界最大級の合成繊維企業・インビスタ社がリサイクル素材を元に開発した高強度、高耐久性を持ち合わせた軽量素材。前シリーズ同様に、しっかりした生地と底面の二重構造を組み合わせることで、バックパックやトートバッグは少ない荷物でもヘタらずに自立するのが特徴。自立するから床に置いた状態で中身が取り出しやすく、スマートに使える部分もメリットです！

▲「Recycled Cordura Backpack」

「Recycled Cordura Backpack」はコンパクトながら高い収納力を備えたバックパック。サイズはW330×D190×H450mm、容量は約39Lとたっぷり入るので、1〜2泊の旅行や出張にも対応できます。

メイン収納へのフロントジッパーは全面が開くので、荷物の出し入れや、整理整頓がしやすい仕様。また、衣類やギア類をまとめて収納できる大型ポケットと、傘やボトルを収納できるサイドポケットも配置。底面にはマットや寝袋を外付けできるバンドも付いているので、アウトドアでも重宝しそう！

▲「Recycled Cordura Tote Bag」

「Recycled Cordura Tote Bag」はドサッと多くの荷物をしまえるトートバッグ。サイズはW600×D250×H400mmで、ポータブル電源やランタンなどの嵩張るギアも収納することができます。

内側には荷物を分けてしまえる大きなポケットを配置。外側にある4つの大きなサイドポケットは、キャンプでペグハンマーやランタンスタンドなどのギアを持ち運ぶに役立つはず。なお、取り外しできるショルダーストラップが付属しているため、手持ちスタイルでも、ショルダースタイルでも2WAYで使うことが可能です。

▲「Recycled Cordura Shoulder Bag」

「Recycled Cordura Shoulder Bag」は、ワンアクションで簡単にストラップの長さを調整できるショルダーバッグ。サイズはW240×D80×H265mmで、メインポケットはボトルを立ててしまえる深さがあります。

フタの部分には、カギやワイヤレスイヤホンなどの小物類をサっと出し入れできるファスナー付きポケットを搭載。フロントの左右ポケットにはボトルや傘を収納できます。

なお、バックパックとトートバッグは前作同様にモールシステムを採用していて、外側のウェビング部分にショルダーバッグ（ストラップを取り外し可能）をドッキングすることで拡張できるのも、このシリーズの大きな特徴。ドッキングした状態で旅行やキャンプに持って行って、目的地に着いてからショルダーバッグひとつで身軽に行動することも。

ちなみに、カラーは全モデル共通でブラックとブラウンの2カラー展開となっていますが、あえて色違いのドッキングを楽しむのもアリです！

>> スノーピーク

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆スウェード調の上品顔が効く。着こなしの仕上げに選びたいショルダーバッグ

◆香港発、新進気鋭ブランド「エイブルキャリー」の人気バックパックにコーデュラバリスティック版が登場

◆軽くてタフ、おまけに撥水！無印良品の「リップストップ」シリーズがジムや旅行に最適なわけ