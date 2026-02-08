2026年冬ドラマで「演技が光っている男性俳優」ランキング！ 『再会』の「竹内涼真」を超える1位は？
現在、各テレビ局でさまざまな冬ドラマが放送され、数多くの魅力的な俳優が出演しています。若手からベテランまで素晴らしい演技を披露して、ドラマを盛り上げているところです。
そこで、All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、2026年の冬ドラマに出演している「男性俳優」に注目したランキングを作成。「『2026年』冬ドラマで演技が光っていると思う男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主演を務める竹内涼真さんでした。
竹内さんは、2025年放送の主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大ヒットし、さらにNetflix作品『10DANCE』も話題に。演技派のイケメン俳優として、幅広い世代から支持を集めています。
今回の『再会〜Silent Truth〜』では、かつての仲間たちが巻き込まれた殺人事件の捜査を担当する刑事・飛奈淳一を担当。シリアスな場面が多い作品となり、竹内さんの繊細な演技が光っています。
回答者からは、「演技がリアルだなと思う。なんか演技を見ていて説得力がある」（10代男性／東京都）、「ちゃんと役柄に合わせた演技がいつも完璧にできていると思う」（30代女性／愛知県）、「緊迫したシーンでも自然で、役の感情がしっかり伝わってきた」（50代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、日曜劇場『リブート』（TBS系）で主演を務める鈴木亮平さんでした。鈴木さんは、今回で3度目となる日曜劇場の主演を務めています。
これまでも、さまざまな作品で、本格的な役作りを見せてきた鈴木さん。『リブート』では、妻殺しの犯人に仕立てあげられるパティシエの早瀬陸と、裏社会と繋がっている警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩を演じています。
早瀬が儀堂になりすます“リブート（再起動）＝顔を変える”をして、鈴木さんは2つのキャラクターを演じることに。高い表現力で、早瀬と儀堂を演じわけ高評価を得ています。
回答者からは、「難しい役だと思うが、とても上手で引き込まれるから」（40代女性／岡山県）、「繊細な表情がすごい。人格の使い分けがさすがだと思います」（40代女性／埼玉県）、「ストーリーもおもしろく良い人悪い人両方器用に演じている」（40代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：竹内涼真『再会〜Silent Truth〜』／30票
1位：鈴木亮平『リブート』／50票
