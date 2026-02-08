読むのが難しいと思う「佐賀県の自治体」ランキング！ 2位「太良町」を抑えた1位は？【2026年調査】
「なぜこの漢字でこう読むのか」という疑問を抱かせる難読地名は、その地域の成り立ちを知るための最も身近なミステリーといえるかもしれません。パズルを解くような感覚で読み方を推測してみても、正解を知ればその意外性に驚かされるケースが少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「佐賀県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「簡単な漢字だけど難しいから」（20代女性／大阪府）、「漢字はシンプルですが案外読み方が難しいなと」（30代女性／福岡県）、「シンプルだが読み方はいまいちよく分からない自治体だから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「読めそうで読めない地名だから」（40代男性／東京都）、「有名なので読めるが、漢字だけを初見で見た場合、『とりす』などと読み間違えやすいため」（40代女性／鹿児島県）、「独特の読み方なので」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「佐賀県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：太良町／34票太良町（たらちょう）は佐賀県の南端に位置し、有明海に面した町です。最大6メートルの潮位差があることから「月の引力が見える町」と呼ばれています。特産品の「竹崎カニ」や「竹崎カキ」を求めて多くの観光客が訪れる、海鮮グルメの宝庫としても知られる自治体です。
回答者からは「簡単な漢字だけど難しいから」（20代女性／大阪府）、「漢字はシンプルですが案外読み方が難しいなと」（30代女性／福岡県）、「シンプルだが読み方はいまいちよく分からない自治体だから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：鳥栖市／46票第1位に選ばれたのは鳥栖市（とすし）でした。九州の南北・東西を結ぶ交通の要衝であり、鳥栖ジャンクションやJリーグ・サガン鳥栖の本拠地としても全国的に名前が知られています。しかし、漢字の構成から「とりす」や「うす」と読み間違えてしまうケースが多いようです。
回答者からは「読めそうで読めない地名だから」（40代男性／東京都）、「有名なので読めるが、漢字だけを初見で見た場合、『とりす』などと読み間違えやすいため」（40代女性／鹿児島県）、「独特の読み方なので」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)