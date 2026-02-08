俳優の佐藤健さんは2月8日、自身のInstagramを更新。雪の中、大福を買いに行くオフショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐藤健さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の佐藤健さんは2月8日、自身のInstagramを更新。雪の中、大福を買いに行くオフショットを披露しました。

【写真】佐藤健、雪の中“大福”を買いに行く

「大福買う姿もサマになる さすが」

佐藤さんは、雪だるまと雪の結晶の絵文字を添えて、5枚の写真を投稿。降りしきる雪の中、キャップをかぶりコート姿の佐藤さんが大福を買いに行くプライベートショットを披露しています。5枚目の写真では、しっかりと購入した大福を持ち帰る姿も。モノクロの佐藤さんの姿や店内に貼られた和菓子メニューが印象的な写真です。

この投稿にコメントでは、「たけるんが食べるのかなぁ…」「日本で一番美しい!!!」「イケメンでありがとう」「差し入れ？ 写真がオシャレ」「メッチャ短髪？！」「髪切ったかな？？」「健くん大福食べたりするんだぁ」「大福買う姿もサマになる さすが」との声が寄せられています。

MISAMOのハイライトメドレー動画に出演

4日の投稿では、「PLAY on sale now」とつづり、TWICEのMINAさん、SANAさん、MOMOさんの3人からなるユニット・MISAMOのJAPAN 1stアルバム『PLAY』のハイライトメドレー動画に出演した際のオフショットを公開。白いフリルブラウスに黒いシルクハットをかぶった姿や黒いロングコートにふさふさのしっぽが付いた後ろ姿など、ファンタジーな雰囲気が漂う姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)