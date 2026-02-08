小泉進次郎氏、フジ生出演で“高市旋風”を分析「やっぱり覚悟、言葉に力がこもっている」
衆議院選挙の投開票日となった8日、フジテレビ系の特別番組『LIVE選挙サンデー』（後7：58）が放送され、小泉進次郎防衛大臣が中継で生出演した。番組内では、自民党が大勝を見せた今回の衆院選について、小泉氏が高市早苗首相への支持の広がりが結果を左右したとの見解を示した。
【画像】小泉進次郎、なりすましに注意喚起「手口も巧妙かつ悪質」
番組では、FNNの集計として、自民党が定数465議席の過半数となる233議席を大きく上回り、300議席をうかがう勢いであることが伝えられた。この情勢を受け、小泉進次郎氏は「間違いなく高市総理に対する支持の広がりが最大の要因だと思います」と述べ、選挙結果を分析した。
MCの宮根誠司から「高市人気ということ？」と問われると、小泉氏は「やっぱり覚悟、言葉に力がこもっているというのは私も感じますし、それは相当伝わったんじゃないでしょうか」と語り、高市首相の発信力や姿勢が有権者に浸透したとの認識を示した。
小泉氏自身は、昨年行われた自民党総裁選で高市氏と決選投票を争い、敗れている。そうした経緯がありながらも、今回の衆院選については個人的な立場を強調することなく、党全体に追い風が吹いているとの見方を示し、冷静に受け止める姿勢を見せた。
番組にはジャーナリストの岩田明子氏も出演し、「話が早いですけど、次の総裁選、興味があるんですが、また出られますか」と質問。これに対し小泉氏は「岩田さん、今おっしゃったように早いですよね」と笑みを交えて応じ、スタジオの笑いを誘った。
その一方で、小泉氏は今回の選挙戦初日に北朝鮮からミサイルが発射されたことにも言及。「危機管理を万全にして、防衛大臣としての職責を果たすことで頭がいっぱいです」と語り、当面は安全保障と防衛政策への対応に全力を注ぐ考えを強調した。
小泉氏は神奈川11区から出馬し、当選を確実にしている。
