ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で銀メダルを獲得し、日本勢のワンツーに貢献した木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝を足元から支えた愛知県・尾張旭市のインソール（中敷き）メーカー「ＮＡＳＹＵ（ネイシュー）」の那須友和代表取締役（５０）が８日、スポーツ報知の取材に応じ、木俣の足の形を絶賛。「トップアスリートになるべくして生まれた子」と語った。

同社はプロ野球・中日の選手を始め、サッカー、フィギュアスケートなど、幅広い競技の選手の中敷きを手掛ける“足のプロフェッショナル”。名古屋市出身の木俣を高校生の頃からサポートしてきた。

那須氏は、木俣の足を初めて見た時のことを鮮明に覚えている。「非常に足の形が素晴らしく、特に小指側がしっかりしています。小指側が長かったり、太かったり、何かしら特徴がある人も多いですから。その頃から、いつか木俣選手は世界の舞台で活躍できる選手だと思っていました」

小指側がしっかりしていると何が有利なのか−。「スポーツ全般に言えることですが、日本福祉大学の浅井友詞教授との共同研究の結果、足の小指側が活性化することで、お尻の中臀筋（ちゅうでんきん）、つまりインナーマッスルが働きやすくなることが分かりました」と説明。筋肉をうまく使えていることで、パフォーマンス力に磨きがかかったようだ。

初出場の夢舞台で羽ばたいた２３歳だが、那須氏は「小指側の形が素晴らしい人は現役が長い選手も多い印象です」と明かす。「とにかく『おめでとう』としか言えない。長く活躍できる選手だと思います。次のオリンピックでも大活躍してほしいです」と期待した。