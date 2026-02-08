TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時15分に、なだれ注意報を能代市、湯沢市、由利本荘市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、羽後町、東成瀬村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・能代市、湯沢市、由利本荘市、にかほ市、藤里町、三種町などに発表（雪崩注意報） 8日21:15時点

秋田県の海上では、8日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■能代市
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■横手市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大館市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■男鹿市
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■鹿角市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■由利本荘市
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■潟上市
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大仙市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■北秋田市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■にかほ市
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■仙北市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■上小阿仁村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■藤里町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■三種町
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■八峰町
□暴風雪警報
　8日夜遅くに警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■五城目町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■八郎潟町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■井川町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■美郷町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■羽後町
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意