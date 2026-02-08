【なだれ注意報】秋田県・能代市、湯沢市、由利本荘市、にかほ市、藤里町、三種町などに発表（雪崩注意報） 8日21:15時点
気象台は、午後9時15分に、なだれ注意報を能代市、湯沢市、由利本荘市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、羽後町、東成瀬村に発表しました。
秋田県の海上では、8日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■能代市
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
9日にかけて注意
■横手市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■男鹿市
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■由利本荘市
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■潟上市
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大仙市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■にかほ市
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■仙北市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■藤里町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■三種町
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■八峰町
□暴風雪警報
8日夜遅くに警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■五城目町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■八郎潟町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■井川町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■美郷町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■羽後町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意