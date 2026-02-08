＜旦那は昭和脳？＞共働きなのに家事しないし「唐揚げはおかずじゃない」と文句…もう疲れた
今では共働きも多く、ある程度の家事分担をしているというご家庭も少なくないのではないでしょうか。しかし、今回の投稿者さんは、“昭和脳”な44歳の旦那さんに頭を悩ませているようです。
『「共働きだと家事分担している人が多いんだって」と話すと「みんなでマネしてバカじゃねぇの？」と言うようなタイプの旦那です。ご飯も、何を作っても気に入らないのか文句しか言いません。例えば、唐揚げを作って出したら、「唐揚げはおかずじゃない」と言います。唐揚げに合うおかずを考えないといけません』
本当の昭和脳とは…
『うちは専業家庭で、旦那はまったく料理をしないけれど、文句も言わない。「家事をしない代わりに文句は言わない」ポリシーらしい』
『うちの旦那も「夫が外で働いて稼ぐ」「妻は家事育児」という典型的な昭和脳だけど、いい部分もある。「重い荷物は妻に持たせない」「庭仕事や家電の修理は夫の役目」「妻の体調が悪いなら、夫はできる限り優しく、家事育児もする」って感じで、基本「妻は大事にする！」だよ。投稿者さんの旦那さんは「昭和脳」じゃなくて、単純に性格が悪いと思う』
投稿者さん同様に“昭和脳”な旦那さんを持つママたちからは、こんなコメントが寄せられました。実際に“昭和脳”な旦那さんたちは「女性は家事と育児」と考えているようです。しかし投稿者さんとは違いコメントをくれたママたちは専業主婦で仕事をしていませんし、旦那さんたちからはパートナーへの敬意と配慮が感じられます。
『作ってもらって文句を言うこと自体が行儀が悪いことだって、投稿者さんの旦那さんは親に教えられなかったの？ そんなの昭和でも今でも変わらないエチケットだよ』
作ってもらったご飯に文句を言うのは、作ってくれた人に対して失礼ですよね。子どもの頃にもよく言われる話のようにも思えますが、これはたしかに、昭和、令和の時代に関係ない思いやりの話のように感じます。
反撃してもいいのでは
『文句を言われたら、文句で返せばいいんだよ。私の夫もモラハラDV男だけど、文句を言われたら言い返す、殴られたら殴り返すようにしたら、大人しくなったよ』
あるママからはこんな実体験に基づくアドバイスも寄せられました。これに対し、投稿者さんは、「昔、殴り返したことがありますが、力では勝てずアザだらけになり痛いだけでした。それから殴られることはほとんどなくなりましたが、暴言がひどいです。でもなんだか疲れちゃって、言うのもイヤになりました」といいます。この投稿者さんのコメントに、別のママからは、
『とにかく黙って好き勝手にさせると調子に乗るから、舌打ちでもなんでもいいから反撃する。スーパーや外食でも文句を言うなら本当に置いていけばいいの。暴力で反撃したときみたいに「本当にやり返してくるんだ」って学習させる』
というアドバイスもありました。あまりにも旦那さんの文句や態度の度が過ぎて投稿者さんが疲弊するようであれば、わかりやすく態度で示すのもひとつの手なのかもしれません。
『旦那に口では勝てないから、ある程度言い返したら「私がやることは何をやっても文句つけるんでしょ！ だからもう何もやりません！」とだけ言って黙って、旦那のことはもう何もやらない。うちの旦那は小心者だから、黙られるほうが怖いらしい』
自分の体験談を教えてくれたママもいました。こちらのママは一度家出したこともあるそうで、それ以降、ママが何もやらずに部屋に籠ると、「家出する準備をしているのでは」と旦那さんが心配してコッソリ様子を見に来るのだとか。実際に「やらない」「黙る」「家出する」などの静かな反撃をすることで、旦那さんが考え直すきっかけになるかもしれません。
反論しない→暴言の悪循環。はっきり言おう
『「偉そうなことを言って、養えないくせに」と言ったら、うちは旦那が家事をやるようになったよ』
『「料理に文句を言うなら、仕事を辞めて料理教室に通うから一馬力で稼いで来い！」と突きつける』
旦那さんが昭和脳で「女性が家事育児をするもの」と思っているようであれば、「家事育児をするはずの女性を働かせている現状はどうなの？」と指摘するのは一定の効果がありそうですね。
『別れることを考えていないのなら、理不尽な文句を言われたら徹底的に言い返したほうがいい。言われっぱなしにはならないって行動と態度は必要だよ』
また、投稿者さんにあれこれ文句を言うことが旦那さんのデフォルトになっているようで、お子さんへの影響も気になります。旦那さんの機嫌が悪くなることは想像できますが、毅然とした態度で臨むことが状況を好転させる糸口になるのではないでしょうか。
単なるモラハラ旦那。離婚も選択肢のひとつ
『そんな旦那さん、人生に必要？』
『自分に稼ぎがあるなら、離婚一択しか頭に浮かばない』
離婚や別居婚など、旦那さんと距離をとることを勧めるコメントもありました。もしも今後も旦那さんの理不尽な態度が続き、何をしても旦那さんが変わらないようであれば、選択肢のひとつになるのかもしれません。
投稿者さんに文句ばかり言い、家事育児も協力しない旦那さんに関する今回の投稿。昭和脳というよりも、投稿者さんへの思いやりのない態度が気になる旦那さんでした。投稿者さんはママたちのアドバイスを参考に、一度これまでとは違う行動をとってみてはいかがでしょうか。旦那さんが気づいて変わってくれるきっかけになりますように。