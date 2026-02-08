高市総理は8日、ミラノ・コルティナオリンピック™、スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手と電話し、「日本中に大きな感動と勇気を与えてくれた」と祝意を伝えました。

高市総理

「チームジャパン第一号となる金メダル獲得、それからこの種目男子日本人初の金メダルの快挙、誠におめでとうございます。逆転で勝利されたことは日本中に大きな感動と勇気を与えてくれました」

また、木村選手に「初のオリンピックですごいパフォーマンスを発揮できた秘訣は何ですか?」と質問すると木村選手は「いつも通りに競技に集中してやれたこと」と話した上で、怪我からの復帰について、「原点から自分を見直すことで練習を積み重ねていって新しい自分を手に入れたことをうれしく思っている」などと感想を述べました。