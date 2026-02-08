■これまでのあらすじ

家賃の安さを「合理的」と、事故物件への引越しを決めた夫。しかし、真夜中に水が流れたり消したはずのテレビが点いていたり、角部屋なのに隣から壁を叩く音がしたり…怪異が続く。パニックになった妻は海外出張中の夫に電話をかけるのだが…。



夫に電話をかけてみましたが、夫は洗面所の水も、テレビが勝手に付いていたことも「水圧変動」「ただの誤作動」「上の部屋の音が反響しただけで、よくある話」と私の気持ちには寄り添ってくれませんでした。

夫の言う通りこれは不思議ではなく、科学的に説明がつく現象なのでしょうか…？天井のシミだって、また大きくなっているのに？でも…本当に私の気にしすぎだったとしても、こんなに怖い思いをしているのは事実です。夫が勝手に事故物件を契約して、そのまますぐにいなくなったのが原因なのに…なんで私だけがこんなに怖い思いをしないいけないの？でも娘の麻衣がいるんです。私がここでおかしくなったら麻衣を守ることができません。しっかりしないと…！脚本:鬼志仁、イラスト:ぺぷり(ウーマンエキサイト編集部)