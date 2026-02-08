西武・森脇亮介投手（３３）が８日、室内練習場でのライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。「順調」とここまでの手応えを明かした。

セガサミーから２０１８年ドラフト６位で西武に入団。２０年から３年連続で４０試合以上に登板するなど、リリーフとしてチームを支えてきた。だが、２３年に「右上腕動脈閉塞（へいそく）症に対する上腕動脈パッチ形成術」を受けると、オフには戦力外通告を受けた。翌２４年からは育成選手となり、支配下復帰を目指してきた。

この日は打者３人に対して約５０球。今オフは「順調。去年の１２月から通してトレーニングもしっかり出来たから、いまは野球に目を向けられている」と思い描いたとおりの調整を進めてこの日を迎えた。

今春は２、３軍の高知・春野キャンプスタート。今季で育成３年目。少しでも早く支配下復帰を勝ち取るため、「今春は直球を（突き詰めたい）」と誓った右腕。「８割で投げたら８割の、１０割なら１０割の球を。投げた側と受け取り側にギャップがないように」と森脇と球を受ける捕手との感覚が一致するよう微調整中で、完全復活へ少しづつ歩みを進めている。