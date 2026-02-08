自身の辞職に伴う大阪府知事選に立候補していた日本維新の会の吉村洋文代表が８日、大阪市内で会見し、再選を確実としたことについて「賛否がある中で投票いただいた市民の方々に感謝しています」と語った。

同時に衆院選の結果も報じられる中で、「まさに国家として副首都を目指す状況で、副首都にふさわしい大阪の未来のありかた、都構想の設計図作りをさせていただきたい」とした。

今回は大阪市長選とのＷ出直し選となったが、共に都構想反対派の候補者が立候補したことを念頭に、「反対意見があるということを胸に受けて進めていきたい」と一言。一方、主要政党が対立候補を擁立しなかったことを問われると、「むしろ主要政党に聞いていただくほうがいいと思います。無所属の方も立候補できていますので。これまで『反対』と一生懸命おっしゃっていた主要政党が立候補しなかった理由は、主要政党に聞いていただければ。実際に反対を主張される方が立候補して選挙になりましたので」と、答えた。

また、これまで通り「今回は大阪都構想の信を問う選挙ではない」と主張しつつ、「（都構想の）設計図作りについては、信を得たと思っています」とも語った。