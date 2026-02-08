モーニング娘。を脱退し、テレビ東京アナウンサーを経て現在はフリーの紺野あさ美アナウンサー（３８）が７日、ＹｏｕＴｕｂｅ「こんこんちゃんねる」に夫でプロ野球・日本ハムの杉浦稔大投手（３３）と撮影した動画を投稿。結婚９周年を祝ったことを報告した。

２人は２０１７年１月１日に結婚。長女（８）、長男（６）、次男（４）、次女（１）の４児にめぐまれている。

「結婚記念日にと夫婦２人でランチデートに行ってきました（日程の都合上、当日ではないです）」と２５年１２月２９日に撮影したおしゃれなレストランでのデート動画をアップ。世の中の男性が「飲み会」に行く一方で、ママはそれができず、「いいなぁ、ってなるわけよ」などと外出や外食、飲み会ができる世の夫への恨み節も口をつくと、杉浦は、うんうんと何度もうなずきながら話を聞き、「俺のせいなんだな、でもどうしようもない」という思いがあることを素直に話した。また、「やっぱ、外出るの大事なんだね」「モヤモヤしてても運動してスッキリすることもあるじゃん」と外出や運動の大切さを紺野と分かち会った。

フルコースのような記念日ランチを食べながら、夫に日頃の不満やワンオペ育児の大変さなどを訴える紺野は、「こんな長くお尻をつけてご飯食べられない」と、貴重な機会に笑顔。銀婚式、金婚式に向け「仲良くしようね」という紺野に、「それはもちろん。こちらはそのつもりです」と優しく返していた。