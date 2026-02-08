「プロレス・新日本」（８日、エディオンアリーナ大阪・第２競技場）

ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が、デビュー１３戦目でついにプロレス“初黒星”を喫した。８人タッグマッチで矢野通（４７）、ＹＯＨ（３６）、マスター・ワト（２８）と組み、２月１１日大阪大会の初防衛戦で迎え撃つ極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）との連日の前哨戦に臨んだが、ＹＯＨが成田の地獄の断頭台に沈み、無傷の連勝街道がストップした。

先発を買って出たウルフは「成田、１対１だ！」と指名。すぐに介入によって１対４となったが、ディック東郷（５６）をボディスラム、ＤＯＵＫＩを変型体落とし、高橋裕二郎（４５）をショルダータックルで蹴散らし、成田に対しては柔道技でもある裏投げを初解禁して強烈にマットにたたきつけた。

ただ、日増しにエスカレートするＨＯＴのラフファイトに苦しんだ。場外乱闘では成田から木づちで頭部を殴打されて悶絶。さらに、極悪集団に捕まったＹＯＨを助けようとリングインしたが、成田の改良型プッシュアップバーによる凶器攻撃をまともに食らって大の字に。トーチャーツール（凶器）のフルコースでボコボコにされたＹＯＨが沈み、プロレス初黒星となったウルフもダメージが大きく肩を借りて退場した。

東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフは、１月４日の東京ドーム大会でプロレス初陣に臨み、極悪レスラーのＥＶＩＬを逆三角絞めで撃破。いきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取するという衝撃デビューを飾った。以降はタッグマッチながら自力勝利を含めて無敗の１２連勝。ただ、デビュー１カ月を終えた１月末、デイリースポーツの取材に「いつかは負けが来ると思いますよ。ずっと勝てるなんて甘い世界じゃないですから。負けるつもりは全くないですけど、負けた時にどうするかがすごく大切だと思っています」と冷静に語っていた。

１１日の大阪大会では、デビュー戦以来のシングルマッチで成田を迎え撃つ。最後の前哨戦で凶行により屈辱を味わった五輪王者レスラーが、初防衛戦でどんな戦いを見せるか大きな注目が集まる。